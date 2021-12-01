Рецензия: Гордость и предубеждение и Гуччи

Роман КОРНЕЕВ , 1 декабря 2021

Не очень понятно, что именно привело Ридли Скотта к этой тематике, но уставший от зрителя, слишком увлечённого мобильными телефонами, мэтр снял подряд два фильма о взаимоотношениях полов, причём оба — на историческом материале, что вряд ли можно считать совпадением. Да, визуально и исторически между «Последней дуэлью» и «Домом Гуччи» лежит пропасть, но общего между ними, тем не менее, куда больше, чем просто имя Адама Драйвера в титрах.

Там и там в основу положена реальная история смерти мужчины из-за женщины, там и там противостоянию между мужчинами посвящено почти всё экранное время, там и там мужчины раз за разом оказываются много о себе воображающими, но при этом совершенно безвольными глупцами, и наконец, там и там центральный женский персонаж в итоге выставляется автором жертвой, которая сама виновата в собственных проблемах. Тем не менее, прогресс налицо, если в страдающем средневековье традиционная роль женщин в обществе хоть и подразумевала некую базовую вину, но всё-таки автор удержался от однозначных оценок, пусть и оставив жертву наедине со своими проблемами, то в конце XX века историческая канва уже позволила рассуждать вполне прямо.

Патриция Реджани, исполняемая портретно схожей с ней Леди Гагой, действительно была осуждена за организацию убийства бывшего мужа Маурицио Гуччи, и действительно была известна своими высказываниями о том, что, мол, даже после развода «я всё ещё чувствую себя Гуччи — на самом деле, самой Гуччи из всех». Однако Ридли Скотт откровенно скучает на сценах с этим посланием, настойчиво педалируя все эти хождения к телегадалке и то коварство, которое и привело в итоге к трагедии.

Что же касается самих Гуччи, да, они здесь последовательно высокомерны, бессмысленно-тупы, деревенски-хамоваты и вообще не заслуживают ни малейшего внимания, в отличие от окружающей их тосканской природы в лице тосканских же коров. Но это не грех их, а груз, рассуждает вслух режиссёр, продолжая любоваться буквально всеми представителями этого почему-то исключительно мужского семейства, покуда они с подачи коварной обольстительницы последовательно едят друг друга, так что в итоге, как написано на титрах, «в Гуччи больше не работает ни одного Гуччи». Вот, мол, что бывает, когда не думаешь головой, сокрушается автор, повторяя, видимо, ту же мысль, что он вкладывал и в «Последнюю дуэль».

При этом главной героине не дают ни единого шанса. Биографическая история про рак мозга, случившаяся как раз перед разводом? Наличие второй дочери? («Удобная беременность» тоже есть в обоих фильмах.) Откровенное презрение к ней со стороны старших Гуччи? Ничего этого в фильме не будет. Даже того факта, что героиня в итоге благополучно вышла из тюрьмы и живёт сейчас на ренту от того самого дома в Милане, автор указать на титрах не удосужился, а муж, мол, не от неё слабовольно сбежал в Швейцарию, а от полицейского обыска.

Все эти детали старине Ридли не интересны, поскольку не вписываются в удобную ему концепцию, куда интереснее ему любовно разглядывать те самые туфли или следить за оперным пением во время сорванного показа, а также да, смаковать поведение главной героини на светских вечеринках и визитах к шарлатанке, в итоге и нанявшей горе-киллеров. Режиссёру не интересен мир моды, ему интересна жирная мораль о семейных бизнесах, у которых всегда есть проблемы. Но тут — проблема одна, никаких других автор указывать не желает.