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Отель Артемида

Трейлеры » Фантастика Рецензии в разделе Лучшие

Рецензия: Скорая помощь

Роман КОРНЕЕВ, 26 августа 2018
Рецензия

Успех «Джона Уика» не только продвинул личную карьеру Киану Ривза, но и произвёл на свет целую мета-вселенную, в которой комиксообразные криминальные элементы всех мастей ведут задушевные беседы между бодрыми перестрелками, ключевую же роль играют разнообразные криминальные боссы и охотящиеся на них наёмники, вокруг которых в этом мире развёрнута целая экосистема отелей для проживания, заброшенных складов для стрелок и больниц для заживления ран. Формально ни «Перестрелка», ни «Славные парни», ни «Телохранитель киллера» ни, теперь, «Отель "Артемида"», к Джону Уику никакого отношения не имеют, но общность стилистики забавляет как киноманов, так и профессиональную публику, и в общем всегда идёт фильму на пользу. А будет ли это прям наша-наша реальность, альтернативный ей комикс или, как в данном случае, футуристическая околофантастика, это без разницы. Везде речь идёт о некоем своде правил общежития, который однажды нарушается сразу всеми, и в итоге начинается весёлая резня. Отличная рамка для чего угодно.

В случае «Артемиды» Дрю Пирс, известный доселе в основном сценарием для самого унылого, третьего Желчела, решил собрать под одной крышей харизматичную команду из Джоди Фостер, Дэйва Батисты, Джеффа Голдблюма и Закари Кинто, раздать всем анонимные имена вроде Ниагара или Гонолулу, собственно придумал все необходимые для истории правила (правило номер один — не убивать других пациентов), после чего отправить весь этот герметическим мирок в свободный полёт, а вдруг кто в итоге выживет. Из входящей же истории на скорую руку придуман сын-наркоман и его... эээ... подружка-коп? Серьёзно?

Отель Артемида

В общем, если не вспоминать про странное ограбление в завязке, сценарист Дрю Пирс не помог режиссёру Дрю Пирсу фактически ничем, однако быстро выясняется, что харизма большинства персонажей действительно наблюдается, а центральная пара из Медсестры и Эвереста вообще может работать исключительно на реквизите (пусть Батиста и спёр персонажа из «Стражей Галактики»), что сейчас вообще мало кто умеет. Ну и плюс любовно обустроенный отель работает в кадре сам по себе — все эти лифты, ключи от номеров, неоновая вывеска, медицинская фигня, класс. Однако как всегда бывает в таких случаях, быстро выясняется, что киношная история кончилась, а дальше приходится вытягивать её актёрской игрой, а за океаном в худшем случае из этого получается дурной «Трамвай желание», а в лучшем — «Отель "Гранд Будапешт"», только вот Дрю Пирс — ни разу не Вес Андерсон.

Потому он играет, как умеет, устраивая в конце банальную, хотя и бодрую драку, и забывает хоть как-то обыграть момент собственно нарушения правил, оставляя общие слова, мол, Медсестра сама их первая нарушила, впустив копа. Но слова это слова, никакого действия на этот счёт в кадре нет, раз уж мы попали в театральную реальность, где такие вещи пропускать нельзя. И разумеется, фильм тут же поплатился — заканчивается он ровным счётом ничем. Кто-то умер, кто-то нет, зрители пожимают плечами. С другой стороны, на нынешнем безрыбье вполне себе приятный атмосферный киноспектакль, чем не развлечение в скучный летний вечер.

Отель Артемида


 
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Название фильма: Отель Артемида
Оригинальное название: Hotel Artemis
Прокат в России фильма "Отель Артемида": 23 августа 2018 года
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        ... » Фантастика
» Европейское кино » Британское кино
О фильме "Отель Артемида":

Британский околофантастический криминальный триллер про медсестру, которая управляет секретной скорой помощью для преступников в стилистике «Джона Уика».

Режиссёр: Дрю Пирс. В ролях: София Бутелла, Дэйв Батиста, Джефф Голдблюм, Джоди Фостер.

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Отель Артемида:

Отель Артемида
постеры фильма: 3
кадры из фильма: 14
трейлеры: 6

Рецензии и обзоры

Отель Артемида: Скорая помощь
Сценарист Дрю Пирс не помог режиссёру Дрю Пирсу фактически ничем, однако центральная пара из Медсестры и Эвереста делают зрителю приятно

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