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Честный вор

Трейлеры » Экшн Рецензии в разделе Лучшие

Рецензия: Рыжый, честный, влюблённый

Роман КОРНЕЕВ, 9 октября 2020
Рецензия

Кажется, Лайам Нисон может играть такие роли, не переставая попивать пина коладу в собственном бассейне в задымлённой Калифорнии. Подержите мой бокал, говорит он и делает вот такое лицо. И сразу веришь — перед нами бывший морпех-сапёр, мама которого умерла от воспаления лёгких, пока он воевал на чужой войне, а папа убился об дерево с горя, а потому самое время — начать со скуки грабить банки всегда по одной схеме, потому что не надо ломать то, что работает. А ещё главного героя фильма «Честный вор» беспокоит, что в прессе ему дали дурацкое прозвище, тем более, что у него теперь есть девушка, всем хорошая, даже вот-вот магистр и вообще психолог, и хоть работает она на выдаче ключей от сдаваемых внаём складских помещений, а всё равно не поймёт, что её благоверный хранит у себя в гараже девять миллионов наличкой. Ну не поймёт и всё тут. А герою Нисона не охота угрызений совести за неблаговидное прошлое, он хочет выйти по УДО и чтобы каждый день свиданка.

А потому он идёт сдаваться. Не в буквальном смысле, но по телефону. Так мол и так, спецагент Роберт Патрик, сдаюсь, только прозвище вы мне налепили дурацкое, потому что жизнь борьба, и вообще, я в гостинице, приходите один инкогнито, будем общаться. А у спецагентов тоже жизнь не сахар, у одного развод и собачка, у другого семья и ипотека, по какой причине он и был такой слабовольный, что у третьего, нам не говорят, потому что у него лапки, в смысле камео, а вот четвёртый оказался продажный с лицом Джая Кортна, что собственно и составило сюжет.

А по сюжету два самых тупых спецагента в истории ФБР (агент Купер не одобряет) решают утащить вещдок в количестве девяти миллионов наличкой, но даже посчитать их не удосуживаются, не говоря уже о пресловутой записи с камеры видеонаблюдения. И так сойдёт! — говорит себе старина Джай, для которого играть лопуха — не впервой, и разумеется, Лайам однажды ему позвонит и скажет «я иду за тобой», он это тоже умеет играть, не переставая попивать пина коладу. В общем, оригинальности в этом фильме немного, но много милоты, опять же, собачка эта, сменянная на квартиру, оживляет кадр. Осталось понять, в какой момент, по мнению авторов, зритель должен был засомневаться, что всё закончится традиционным уходом в закат. Что же до убиенных в процессе спецагентов, так надо соображать шустрее. И бечь.

Честный вор


 
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Название фильма: Честный вор
Оригинальное название: Honest Thief
Прокат в России фильма "Честный вор": 8 октября 2020 года
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О фильме "Честный вор":

Лайам Нисон, Роберт Патрик, Джай Кортни в криминальном боевике о завязавшем грабителе банков, которого преследует продажный агент ФБР.

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Честный вор:

Честный вор
постеры фильма: 2
кадры из фильма: 12
трейлеры: 4

Рецензии и обзоры

Честный вор: Рыжый, честный, влюблённый
Лайам Нисон может играть такие роли, не не переставая попивать пина коладу в собственном бассейне в задымлённой Калифорнии

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