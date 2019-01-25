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Холмс и Ватсон

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Рецензия: Со-детектив

Роман КОРНЕЕВ, 25 января 2019
Рецензия

Начинал Этан Коэн (не путать с его почти тёзкой братом Коэном) как сценарист «Идиократии» и «Солдат неудачи», но в десятые годы, переквалифицировавшись в персонального режиссёра Уилла Феррелла, на подобные высоты уже не претендует и спокойно себе снимает очередную комедию про придурков, а к таким какие претензии, разве что традиционно низкие рейтинги и пачка номинаций на «Золотую малину». В этом смысле «Холмс & Ватсон» вполне себе такое рандомное кино, дурацкое уже на уровне трейлеров, однако был шанс, что автору хватит ума пародировать не оригинал, а модный британский сериал, кроме того, со-исполнитель главной роли Джон С. Рейли недавно ну очень мощно выступил в «Братьях Систерс», переиграв там, к слову, персонажей уже настоящих Коэнов, так что шансы были и тут, к тому же в касте засветился Хью Лори в издевательской роли Майкрофта (тут не буду приводить все параллели, но очень занятно могло получиться), ну и в целом кастинг небанальный, так что задерживаем дыхание и, превозмогая внутреннее сопротивление, пытаемся досмотреть кино до конца.

Сделать это непросто, поскольку именно начало автору не даётся ну никак. Затяжная шутка про умирающего от онанизма двойника Мориарти, ещё более дебильное знакомство с кабачком, ну очень натужная история с мисс (наверное) Хадсон. Всё это не смешно, а где смешно там зажёвано, потому что за бесконечным выпучиванием глаз тяжело разглядеть идею. А она есть и неплохая. Холмс и Ватсон тут действительно вывели на передний план целые новые пласты конфликтов между собой, замешанных на ревности игнорируемого всеми Ватсона, который хочет стать полноценным со-детективом Холмса. И любопытно, как с течением хронометража на фоне шуток про феминизм и Трампа эта линия постепенно берёт верх и под конец это вполне дебильное кино про убийство Королевы обретает и человеческие черты, и внятную композицию. Нижеплинтусные шутки пропадают окончательно примерно к моменту вставного мюзикла (самого по себе неожиданно хорошего), после чего на «Титанике» внезапно обнаруживается, что и персонажи на самом деле норм, и шутки смешные, и тема гей-романса в этой парочке раскрыта лучше, чем когда-либо ранее, в конце концов, та самая пародия на Камбербэтча оказалась в итоге действительно забавной. Исправило ли это общее впечатление? Кому-то да. Делает ли это фильм в итоге стоящим просмотра за свои деньги? Наверное, не настолько. Но идея действительно была прикольная, другое дело, что тут, видимо, всё-таки нужен был более достойный исполнитель.

Холмс и Ватсон


 
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Название фильма: Холмс и Ватсон
Оригинальное название: Holmes & Watson
Прокат в России фильма "Холмс и Ватсон": 24 января 2019 года
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» Голливуд » Комедии » Пародии
        ... » Про придурков
О фильме "Холмс и Ватсон":

Уилл Феррелл и Джон Райли в комедии по классическим мотивам. Хью Лори в эпизодической роли Майкрофта.

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Холмс и Ватсон:

Холмс и Ватсон
постеры фильма: 1
кадры из фильма: 8
трейлеры: 5

Рецензии и обзоры

Холмс и Ватсон: Со-детектив
Всё это не смешно, а где смешно там зажёвано, потому что за бесконечным выпучиванием глаз тяжело разглядеть идею

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