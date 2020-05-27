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Ассистент звезды | Трейлеры

Трейлеры » Мелодрама Рецензии в разделе Лучшие

TV-ролик 2 New :: 27.05.20

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Все ролики фильма "Ассистент звезды" (9, из них 5 новых)

 
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Название фильма: Ассистент звезды
Оригинальное название: High Note
Прокат в России фильма "Ассистент звезды": 30 июля 2020 года
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О фильме "Ассистент звезды":

Дакота Джонсон в музыкальной мелодраме.

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Ассистент звезды:

Ассистент звезды
постеры фильма: 1
кадры из фильма: 3
трейлеры: 9

Рецензии и обзоры

Кровавые машины: Вызывая Косматоса
Картинка и образность победили всё остальное, несколько раз напомнив «Мэнди» Косматоса

Тёмное наследие: Сжечь всё
Ловко смонтированное вступление цепляет, а оператор умеет делать стильно, но сценарий душит это кино

Светила: Двойная звезда
Невероятное для скромного шестисерийного мини-сериала по женскому роману богатство аналогий и ассоциаций — от простых до весьма небанальных

Капоне: Забыл принять таблетки
Фильм снят скучно, хоть и претенциозно, не отвлекая от мысли, насколько ужасный резиновый грим на Томе Харди. Это не кино — это агония

Великая: Вольтерьянство а-ля рюсс
Местный ретрофеминизм густо замешан на псевдорусской игре престолов, в которой нет ни одного полностью плохого или абсолютно положительного персонажа
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