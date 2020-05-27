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Ассистент звезды | Трейлеры
о фильме: кадры: 3 | трейлеры: 9 | постеры | в ролях
TV-ролик New :: 27.05.20
Название фильма: Ассистент звезды
Оригинальное название: High Note
Прокат в России фильма "Ассистент звезды": 30 июля 2020 года
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О фильме "Ассистент звезды":
Дакота Джонсон в музыкальной мелодраме.
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Ассистент звезды:
Кровавые машины: Вызывая Косматоса
Тёмное наследие: Сжечь всё
Светила: Двойная звезда
Капоне: Забыл принять таблетки
Великая: Вольтерьянство а-ля рюсс
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