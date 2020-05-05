|
Ассистент звезды | Трейлеры
о фильме: кадры: 3 | трейлеры: 3 | постеры | в ролях
Онлайн-трейлер New :: 05.05.20
Название фильма: Ассистент звезды
Оригинальное название: High Note
См. также: все фильмы 2020, фильмы 2019 список, новинки кино
... » Мюзиклы
О фильме "Ассистент звезды":
Дакота Джонсон в музыкальной мелодраме.
Написать отзыв:
Отделяйте абзацы одним переносом строки. Перед цитируемым абзацем поставьте знак >, для обращения к кому-нибудь напишите с новой строки to: Имярек.
Желательно заполнять все поля, сообщения с пустыми полями попадают в премодерацию.
все трейлеры
|
Ассистент звезды:
Фея: Ангел Ф
Заговор против Америки: Неактуальная повестка
Неизбранные дороги: Дороги, которые не выбрал Лео
Родина: 8 сезон: Штирлиц прошёл по коридору
Безупречный: Всё ворую и ворую
2 мая, суббота
1 мая, пятница
29 апреля, среда
Что я могу сказать про этот фильм. Изюминка в идее есть, но в остальном фильм нудный. Актеры, за редким исключением - дрова... далее
28 апреля, вторник
26 апреля, воскресенье
22 апреля, среда
|
|
|
|
|
«Фея», отзыв «Разрабы», отзыв «Эвакуация», отзыв «Неизбранные дороги», отзыв «Ритм-секция», отзыв «Платформа», отзыв «Байки из Петли», отзыв «Заговор против Америки», отзыв «Родина», финал, отзыв «Лучше звоните Солу», 5 сезон Сериал «И повсюду тлеют пожары», отзыв «Спутник», рецензия «Безупречный», отзыв