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Ассистент звезды

Трейлеры » Мелодрама Рецензии в разделе Лучшие

Рецензия: Продюсер с человеческим лицом

Роман КОРНЕЕВ, 30 мая 2020
Рецензия

Производственные комедии про голливудских звёзд нынче стали таким обычным делом, что сказать в них что-то новое уже сложно. А поют они или играю в кино уже и без разницы. Обязательно в кадре будут вечеринки с бассейном с утра в среду (у вас есть работа? — я фотомодель!), разнообразные причуды резидентов Лос-Анджелеса вроде странных спортивных комплексов, причудливых вечерних омолаживающих процедур или кислородных коктейлей, а также полёты туда-сюда на прайвит-джетах и личных вертолётах. Скука. «Ассистент звезды» в этом смысле если и отличается, то наличием в кадре посторонней сюжету соседки, которая удачно скрашивает своими интервенциями довольно банальные прогоны про гиперпопулярную певицу, которая сто лет не выпускала новых альбомов и всё мучается, что надо бы что-нибудь записать, но нет.

Дакота Джонсон при этом пусть и не выглядит больше девочкой-лошадь, которую зачем-то заставляют изображать женщину-вамп, но всё равно не становится недостаточно естественной в роли помощницы-вонаби-продюсера, которая по ночам, наматывая ностальгические сопли на кулак, сводит пиратский лайв-альбом начальницы в надежде на то, что под мощным эмоциональным воздействием от него та всё-таки перестанет мусолить один и тот же репертуар, а запишет уже что-нибудь новое. Л — логика.

Ассистент звезды

Однако в тот момент, когда в сюжет наконец попадает первый её настоящий, как продюсера, клиент, внезапно выясняется, что это вовсе не производственная драма, а именно что мелодрама со всеми обязательными её элементами — от случайного знакомства по знакомство с родителями с попутным болливудом в лице сюжетных вотэтоповоротов. Разве что свадьба не входит в репертуар. Вместо свадьбы тут пластинки, произведённые на свет под мантры о том, что продюсер де призван помочь артисту раскрыться, сделать его творчество более зрелым и завершённым, чтобы у слушателя всё свернулось и развернулось.

Всё это конечно сказки венского леса, и даже лучшие продюсеры всех времён и народов у творческого человека всегда были шилом в попе и занозой в заднице, а на уме у них были и есть одни только бабки, но на эту роль тут принят Айс Кьюб, а главная героиня не такая. Она подыгрывает и подпевает, при этом ни разу не лажанув с креативом и не поцапавшись с исполнителями. Дакота Джонсон играет идеального, несуществующего в реальности продюсера, который думает только о благе автора и о качестве результата, но опять же не в ущерб автору. Понятно, что при таком производственном порно, в конце обязательно все поженятся. Да оно и хорошо, про суровую наркоманскую реальность больших звёзд мы и в новостях, и в кино уже насмотрелись.

Ассистент звезды


 
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Название фильма: Ассистент звезды
Оригинальное название: High Note
Прокат в России фильма "Ассистент звезды": 30 июля 2020 года
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» Голливуд » Мелодрамы
        ... » Мюзиклы
О фильме "Ассистент звезды":

Дакота Джонсон в музыкальной мелодраме о помощнице певицы, которая мечтает стать музыкальным продюсером.

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Ассистент звезды:

Ассистент звезды
постеры фильма: 1
кадры из фильма: 3
трейлеры: 13

Рецензии и обзоры

Кровавые машины: Вызывая Косматоса
Картинка и образность победили всё остальное, несколько раз напомнив «Мэнди» Косматоса

Ассистент звезды: Продюсер с человеческим лицом
Дакота Джонсон играет идеального, несуществующего в реальности продюсера, который думает только о благе автора и о качестве результата

Дожить до утра: Не стреляй
Брюс даже не сумел расшибиться о трактор, весь фильм проведя то во сне, то без сознания, то молча сидя в углу. Душераздирающее зрелище

Охота: Их борьба
Полчаса непонятно, какой жанр, и кто главный герой. Каждые пять минут всё меняется, чтобы в итоге стать злободневной сатирой

Тёмное наследие: Сжечь всё
Ловко смонтированное вступление цепляет, а оператор умеет делать стильно, но сценарий душит это кино
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