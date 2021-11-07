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Тем больнее падать

Трейлеры » Криминальное Рецензии в разделе Лучшие

Рецензия: Братья, не стреляйте друг в друга

Роман КОРНЕЕВ, 7 ноября 2021
Рецензия

Когда в 2013 году режисёр Джеймс Сэмьюэль снял афроамериканский вестерн «Они умирают на рассвете», его никто не понял, время было не то, но сейчас этот заход можно считать чуть ли не мейнстримным, переосмысление жанра с точки зрения современной повестки идёт семимильными шагами, так что «Тем больнее падать» не только не уникален, но даже слишком оброс свежими коннотациями, так что они его даже портят. Ещё пару лет назад все бы обсуждали исключительно параллелями с Тарантино и его «Джанго Освобождённым», но в 2021 году после «Вестворлда» и «Птицы доброго Господа» вся эта альтернативная реальность окончательно потеряла всякую новизну.

Да автор и не особо старается в фэнтэзи (пусть и упирает на это в титрах, мол, всего этого не было, ну и что), он именно что старательно воспроизводит все лекала классических вестернов, и играет именно с законами жанра, а не с повесткой, высекая искры диалогами и тщательно выстраивая серую мораль ганслингеров, грабителей банков и поездов, шерифов и маршалов. В конце концов, тут есть два вполне чернокожих главных героя, у которых своя месть-месть и своя харизма.

Тем больнее падать

Однако без повесточки, конечно, не обходится, потому что в женские роли с переодеванием тут, конечно, вообще не веришь, но главное, что делает со своим сюжетом автор — это ненужное и нарочито-лобовое включение в сюжет белых. Белые тут ездят на поездах, ходят в нарочито белые внутри банки и ругаются н-словами, за что тут же получают пулю в лоб. А ещё они идут в солдаты, за что получают местную версию «дефунд да полис», что выглядит окончательно неубедительно, да даже Уилл Смит в «Диком, диком Весте» смотрелся реалистичнее, чем эта натужная залипуха про «убили весь город ради серебра».

Просто потому что это не нужно, это лишнее. Как эта посторонняя история про сестричек и ножи (автор совсем не умеет в гендерную повестку), это натужное переодевание, этот затянутый кэтфайт, это вставное убийство мамы. Если бы это была замкнутая история про чёрных парней с пушками — про ограбление банка, про то, кто быстрее стреляет на счёт три, без речитативов про прекрасную Америку будущего, без рассуждений о гендерно-нейтральных салунах и без вставных латиноамериканских священников — кино стало бы только лучше. Потому что это на самом деле прекрасный вестерн с операторскими находками, музыкальными отсылками, монтажными склейками, ганслингерским балетом и главное харизматичными персонажами, который вполне вписывается в канон даже с учётом цвета кожи. Если бы автор не пытался допихать до кучи ещё и всё остальное, что сейчас на повестке дня.

Тем больнее падать


 
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Название фильма: Тем больнее падать
Оригинальное название: Harder They Fall
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» Голливуд » Вестерны
        ... » Криминальные
О фильме "Тем больнее падать":

Идрис Эльба в афроамериканском вестерне о противостоянии двух банд.

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Тем больнее падать:

Тем больнее падать
постеры фильма: 2
кадры из фильма: 14
трейлеры: 2

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