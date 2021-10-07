Рецензия: Змеи в животе

Роман КОРНЕЕВ , 7 октября 2021

Хотя «Виновный» Антуана Фукуа и является римейком одноимённого датского фильма 2018 года, при просмотре его больше с персонажем Гилленхааля ассоциаций вызывает Холли Берри из фильма «Тревожный вызов». Те же интерфейсы американской 911, те же натянутые совой на глобус проблемы оператора, призванные объяснить, почему ему не всё равно, чисто американские действия персонажей за пределами операторской, состоящие в перемещения по американским дорогам в американских автомобилях. Ну, и тревожные красные блямбы сотовых вышек на мониторах.

По сути, Фукуа просто воспользовался сюжетом датского оригинала, немного обработанного под американские реалии Ником Пиццолатто, чтобы снять герметический римейк чисто американского фильма, в котором вовсе не требуется объяснять, почему грязный коп стал грязным, а бывший сиделец рванул с женой, оставив детей одних. Америка — не Дания, тут такими историями никого не удивишь, а удивишь разве что обилием удобных совпадений, когда девочка и мамочка попадают на одного и того же оператора (в крошечной Европе это куда логичнее многомиллионной Калифорнии), на объяснения этих совпадения тут в результате и уходит масса времени.

Сама раздёрганность и поминутное впадание в панику главного героя тут тоже должна бы объясняться (и объясняется, будьте любезны), но на самом деле вообще не требует каких-нибудь специальных причин. У копа нервы на пределе, а тут его на телефон сажают, неудивительно, что в итоге от его действий случатся трупы. Мораль. Занавес. Одна проблема — фильму ещё положены полчаса хронометража и основной твист, взятый из оригинала, который работает, но не туда, потому что фильм не об этом, а о признании вины, а вот в неё тут никто не верит.

Ни звёздные голоса в трубке (в отличие от покатушек с Эбигейл Бреслин, тут камера не покидает колл-центр, и потому это ещё и такая АСМР-радиопостановка), ни страдательный Гилленхааль в кадре, ни его нарочитые панические атаки нас вовсе не приближают к сопереживанию его чувству вины. Маме и папе — сопереживаешь, а вот когда начинается весь этот с позволения сказать катарсис с чудесными избавлениями и прилюдными братаниями, вот тут уже не веришь ни на грош, тем более что грозные пожары на мониторах уже поубирали, а время окончательно сбилось, то ли день, то ли ночь, и если он собрался признаться, то зачем вся эта мелодрама про «дай мне слово». В общем, Антуан Фукуа снова снял римейк «Тренировочного дня», и снова сделал это неудачно.