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Громкая связь

Трейлеры » Комедии Рецензии в разделе Лучшие

Рецензия: Идеальные знакомые

Роман КОРНЕЕВ, 16 февраля 2019
Рецензия

«Идеальные незнакомцы» за прошедшие с их премьеры 4 года стали настоящим международным франчайзом, количество только официальных римейков итальянского драмкома уже достигает полудюжины, вот и до наших весей дошло. Но поскольку за римейк взялся не какой-нибудь Марюс Вайсберг, а вечноголодные до свежего материала и потому погрязшие в бесконечных самоповторах ребята из «Квартета И», то и результат в данном случае не мог не получиться несколько отличающимся от оригинала. То есть да, и там, и там четверо друзей и три их жены с заранее расписанными конфликтами и скелетами в шкафах собираются в одном месте, где начинают играть в дурацкую игру на смс-раздевание, дабы в итоге страшно перессориться. При этом даже отдельные ракурсы и расстановка мебели в кадре, не то что реплики, будут скопированы один к одному. Но это же «Квартет И», так что амплуа персонажей будут наши, и в кадре будет никакой не Вадим, а Лёша, не Боря, а Слава, и так далее. Ну и подбор актрис, разумеется, в нашем случае будет означать, что Уколова будет всю дорогу играть Уколову, а Горбачёва Горбачёву. Мария же Миронова будет традиционно изображать стерву, и делать это умело, но совершенно не к месту, потому что в оригинале персонаж совсем не такой.

То есть вся оригинальность именно отечественной версии состоит в том, что это такой антрепризный спектакль по мотивам иностранного фильма, где специально приглашённые актёры произносят чужие реплики, а в перерыве между ключевыми поворотами с обменом телефонами дают традиционный перформанс в стиле «О чём говорят мужчины» часть дцатая. Со всей условностью и психологии, и конфликтов, и поистине итальянской говорливостью, которая в наших реалиях традиционно смотрится как недержание речи сценаристом. А что из этой девочкоду такая же «сменившая фамилию жена», как из Саши гей или из Лёши гомофоб, и этот поворот с серёжками у стервы вообще ни в какие ворота (как и тот факт, что она типа психолог). Приблизительные сцены, постоянные перебивки на очередной анекдот, очень приблизительное попадание в образ, совсем плохо с внутренним диалогом. И так примерно три четверти фильма, хотя пара смешных моментов там всё же была.

Однако последняя четверть, как и было по плану, всё-таки перемещается из разговорной комедии в плоскость экзистенциальной драмы, и тут совершенно внезапно выясняется, что эти люди могут играть, а этот режиссёр внезапно вспоминает, что перед нами кино, а не театр, и показывает нам именно киношную условность, с крупными планами и настоящей звенящей тишиной где это необходимо. И несмотря на отсутствие настоящего финала (ну, такая концепция) каждый конфликт в итоге получает своё разрешение, а все громкие слова, произнесённые ранее, подвергаются тотальному пересмотру. И даже несмотря на это финальное саморазоблачение, актёрам всё-таки удаётся что-то сыграть и что-то сказать. Не в смысле произнесения реплик, а в смысле подачи чего-то зрителю, какой-то важной интонации. А под титры даже внезапно преобразить своих персонажей, сделав их куда более живыми людьми, чем за весь предыдущий фильм.

Громкая связь


 
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Прокат в России фильма "Громкая связь": 14 февраля 2019 года
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О фильме "Громкая связь":

Семеро друзей, собравшись в загородном доме, в шутку начинают игру — участники должны зачитывать вслух все приходящие им сообщения, а на звонки отвечать только по громкой связи. «Квартет И» переснял итальянскую комедию «Идеальные незнакомцы» (2015).

В ролях: Леонид Барац, Ростислав Хаит, Камиль Ларин, Александр Демидов, Мария Миронова, Ирина Горбачёва, Анастасия Уколова.

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Громкая связь:

Громкая связь
постеры фильма: 1
кадры из фильма: 13
трейлеры: 3

Рецензии и обзоры

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Вся эта раздёрганность на фоне дословных и покадровых заимствований приводит к ожидаемому результату — атмосферу оригинала воспроизвести фактически не удалось, кто все эти люди — тоже непонятно

Громкая связь: Идеальные знакомые
Под титры актёрам даже удаётся внезапно преобразить своих персонажей, сделав их куда более живыми людьми, чем за весь предыдущий фильм

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Авторам удалось продумать квест так, что зритель обо всём догадывается, но не теряет увлечённости происходящим

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Тут живые актёры действительно стали демиургами своего счастья и судеб мира кубиков заодно

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