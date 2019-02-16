Рецензия: Идеальные знакомые

Роман КОРНЕЕВ , 16 февраля 2019

«Идеальные незнакомцы» за прошедшие с их премьеры 4 года стали настоящим международным франчайзом, количество только официальных римейков итальянского драмкома уже достигает полудюжины, вот и до наших весей дошло. Но поскольку за римейк взялся не какой-нибудь Марюс Вайсберг, а вечноголодные до свежего материала и потому погрязшие в бесконечных самоповторах ребята из «Квартета И», то и результат в данном случае не мог не получиться несколько отличающимся от оригинала. То есть да, и там, и там четверо друзей и три их жены с заранее расписанными конфликтами и скелетами в шкафах собираются в одном месте, где начинают играть в дурацкую игру на смс-раздевание, дабы в итоге страшно перессориться. При этом даже отдельные ракурсы и расстановка мебели в кадре, не то что реплики, будут скопированы один к одному. Но это же «Квартет И», так что амплуа персонажей будут наши, и в кадре будет никакой не Вадим, а Лёша, не Боря, а Слава, и так далее. Ну и подбор актрис, разумеется, в нашем случае будет означать, что Уколова будет всю дорогу играть Уколову, а Горбачёва Горбачёву. Мария же Миронова будет традиционно изображать стерву, и делать это умело, но совершенно не к месту, потому что в оригинале персонаж совсем не такой.

То есть вся оригинальность именно отечественной версии состоит в том, что это такой антрепризный спектакль по мотивам иностранного фильма, где специально приглашённые актёры произносят чужие реплики, а в перерыве между ключевыми поворотами с обменом телефонами дают традиционный перформанс в стиле «О чём говорят мужчины» часть дцатая. Со всей условностью и психологии, и конфликтов, и поистине итальянской говорливостью, которая в наших реалиях традиционно смотрится как недержание речи сценаристом. А что из этой девочкоду такая же «сменившая фамилию жена», как из Саши гей или из Лёши гомофоб, и этот поворот с серёжками у стервы вообще ни в какие ворота (как и тот факт, что она типа психолог). Приблизительные сцены, постоянные перебивки на очередной анекдот, очень приблизительное попадание в образ, совсем плохо с внутренним диалогом. И так примерно три четверти фильма, хотя пара смешных моментов там всё же была.

Однако последняя четверть, как и было по плану, всё-таки перемещается из разговорной комедии в плоскость экзистенциальной драмы, и тут совершенно внезапно выясняется, что эти люди могут играть, а этот режиссёр внезапно вспоминает, что перед нами кино, а не театр, и показывает нам именно киношную условность, с крупными планами и настоящей звенящей тишиной где это необходимо. И несмотря на отсутствие настоящего финала (ну, такая концепция) каждый конфликт в итоге получает своё разрешение, а все громкие слова, произнесённые ранее, подвергаются тотальному пересмотру. И даже несмотря на это финальное саморазоблачение, актёрам всё-таки удаётся что-то сыграть и что-то сказать. Не в смысле произнесения реплик, а в смысле подачи чего-то зрителю, какой-то важной интонации. А под титры даже внезапно преобразить своих персонажей, сделав их куда более живыми людьми, чем за весь предыдущий фильм.