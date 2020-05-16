Рецензия: Вольтерьянство а-ля рюсс

Роман КОРНЕЕВ , 16 мая 2020

Ожидания от сериала «Великая» в наших весях были понятно какие — смесь «Смерти Сталина» и «Войны и мира» как в смысле историчности, так и в смысле шуток юмора. Главная героиня в исполнении Эль Фэннинг дура дурой приезжает жениться на царе Петре III (не Великом) в исполнении Николаса Холта, попутно офигевая от клюквенных российских реалий с медведями и диким нравом местного быта. Какие-то сомнения касательно итогового концепты тут могла вносить разве что известная тяга Hulu к феминистском закидонам, так что будущей Екатерине Великой тут по сюжету дОлжно было произносить пафосные речи про школы для женщин и прочее вольтерьянство (собственно Вольтер был заявлен непосредственно в кадр). То есть сериал в итоге должен был стать эдакой вольной комедией про войну полов, а царская Россия ну так, попутно, в качестве фоновой. Российский зритель должен был в итоге скрежетать зубами на идиотизм происходящео, в то время как за океаном всем было бы на это начхать, тем более что антиисторичность происходящего буквально постулируется на титрах.

Другое дело, что пока сериал разогревался и там показывали ровно обещанное в трейлере — то есть балаган, мат, мелькающие к месту и не к месту сиськи, а также периодически созревающее ББПЕ — кино это на поверку оказывается не слишком смешным, а в основном даже скучным, не особо развлекая даже мавританскими рожами в кадре и фамилиями вроде Брежнев или именами вроде Григор. И медведями. Больше всего по уровню постановки это напоминает разруганную «Марию Антуанетту», тем более что и типажность актрис, и некоторый уровень анахронизмов в кадре (кедов в кадре не будет, но всё же) объединяют эти концепты до степени смешения. И сериал можно было бы вполне себе пропустить мимо ушей, если бы не вторая половина сезона, которая буквально вывернула всё происходящее.

Для начала, чистая клоунада уровня «Федота-Стрельца» (ну, или «Смерти Сталина», да) тут неожиданным образом сменяется на фоне излишне сложносочинённой мелодрамы (тут вообще такой любовный винегрет что перестаёшь понимать, кто на ком лежал) на вполне взрослые рассуждения об общественном благе, свободе слова, войне и мире, геополитике и том самом вольтерьянстве. Чего от этого сериала не ожидаешь вообще. Даже про вакцинацию поговорить успели.

Плюс местный ретрофеминизм так густо замешан на псевдорусской игре престолов, в которой нет ни одного полностью плохого или абсолютно положительного персонажа (а некоторые могут потягаться с самим Мартином, вроде того же Арчи), что режут все друг дружку налево и направо, а пресловутый сюжетообразующий заговор Екатерины против Петра до самого упора остаётся висящим на волоске просто потому что тот самый Пётр — мудак, бабник, мужлан, тупица и шут — откуда ни возьмись тоже обретает человеческие черты, так что даже цирк с мумией его матушки Анны Иоановны оказывается оправдан. То есть последнюю серию досматриваешь с реальным интересом, а над шутками начинаешь смеяться, привыкая. Неожиданный финал, ничего не скажешь. Осталось понять, будут ли сериал продлевать на второй сезон.