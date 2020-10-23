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Глубже!

Трейлеры » Мелодрама Рецензии в разделе Лучшие

Рецензия: Дыши!

Роман КОРНЕЕВ, 23 октября 2020
Рецензия

Опытные комедиографы в кризисе жанра периодически берутся за тему порно, так на свет появляются фильмы вроде «Зака и Мири», где авторы попутно выговариваются, снимают стресс, мстят бывшим и делают ещё много чего помимо собственно съёмок. По этой же причине получается у них каждый раз не комедия, а грустная мелодрама о кризисе среднего возраста и немного о себе, великом. У Михаила Сегала, который и комедии-то снимал как студенческую короткометражку, то есть не столько с целью рассмешить, сколько с целью показать мастерам, как умеет, и без того надолго застрявшего в самокопательских надрывных мелодрамах вроде «Кино про Алексеева», разумеется, не могло после возвращения в жанр получиться ничего иного.

«Глубже!» только притворяется комедией, иногда — весьма умело, однако даже на поверхности второго акта (тут вообще много театра и мало кино), где, собственно, и снимают сюжетообразующее порно про сантехника и коня, даже формально юмора почти нет, а есть масса авторских монологов, где он прямым текстом от имени Паля даёт разом всему современному российскому и кино, и театру, и даже телевидению мастер-класс режиссуры, о котором, к слову, его никто не просил.

Глубже!

Далее же герой-режиссёр в пику модному Лапенко быстро надевает маску Бога, выше которого только местный Дуров и местный Путин, был бы ещё в кадре Ганди, но его нет, а потому поговорить не с кем. А есть только в разной степени смотрящие ему в рот актёры, актрисы и прочая челядь, от которой одни беды, потому что не сразу вникают в глубокий метод живого классика. Далее его, конечно, приопустят на землю в прямом смысле, но всё равно, под овации и в конце все танцуют, и даже местному Путину намекают, что всегда приятно поговорить с понимающим человеком.

То есть понятно, что автор молодец и умеет в жанр, и кино получилось неплохое, а в который уже раз играющий президента Угольников вообще хорош, и театр этот кинематографический вполне неплох (ну, для тех, кто ударен Чеховым), но при живом Лобане, ну или хотя бы том же Лапенко его нарочитые попытки поставить всех вокруг в позу на коленях и научить «русскому искусству», натыкав их носом в Эрмитаж — это как-то очень странно. Да, нормальное кино нынче никому не нужно, но и порно в наши дни никому не нужно тоже, вот в чём нюанс, но автора это не волнует. Его волнует проработать пару своих застарелых юношеских травм, что он с успехом и делает. Ну и зрителя, в принципе, развлекли, неужто плохо?

Глубже!


 
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Прокат в России фильма "Глубже!": 22 октября 2020 года
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» Российское кино » Мелодрамы
О фильме "Глубже!":

Михаил Сегал («Рассказы») представляет мелодраму о незадачливом молодом театральном режиссёре, который подался в порно, где начал применять свои режиссёрские наработки.

В главной роли: Александр Паль.

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Глубже!:

Глубже!
постеры фильма: 1
кадры из фильма: 7
трейлеры: 1

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