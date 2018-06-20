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Блеск | Трейлеры
о сериале: рецензия | кадры: 19 | трейлеры: 5 | постеры: 2 | в ролях
2 сезон, о съёмках New :: 20.06.18 ссылка на ролик
Размещение: YouTube
Название сериала: Блеск
Оригинальное название: Glow
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О сериале "Блеск":
История начинающей актрисы, которая в поисках работы приходит в бизнес женского реслинга. Всё происходит в Лос-Анджелесе 80-х.
В главной роли Элисон Бри.
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