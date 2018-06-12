Джон Лассетер покидает компанию Disney Руководитель Walt Disney Animation Studios, а также глава и один из основателей студии Pixar Джон Лассетер покидает Disney...

29-й «Кинотавр» назвал победителей Кинотавр 2018, фоторепортаж В Сочи завершил свою работу 29-й Открытый Российский кинофестиваль «Кинотавр»...

Бокс-офис США: «8 подруг Оушена» стартуют в слабый уикенд После самого слабого начала лета в этом веке заокеанский прокат очень рассчитывал оттолкнуться ото дна и всё-таки уйти севернее стомилллионной отметки...