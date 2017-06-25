Томми Ли Джонс сыграет вместе с Брэдом Питтом в научно-фантастическом эпик-фильме «К звёздам»...

Наконец, кинокомпания Paramount Pictures запускается с производством сиквела зомбо-блокбастера Марка Фостера 2013 года «Война миров Z» и официально объявляет Дэвида...

Рон Ховард заменит уволенных из спин-оффа «Звёздных войн» о Хане Соло режиссёров Фила Лорда и Криса Миллера...

Netflix пытается спасти анонсированный четыре года назад фильм «Разбойники» о поимке знаменитых американских бандитов Бонни и Клайда техасскими рейнджерами. В...

После пяти месяцев съёмок Фил Лорд и Крис Миллер покинули съёмочную площадку картины про Хана Соло — одного из главных персонажей кино-серии «Звёздные войны»...

Легендарный британский актёр Дэниел Дэй-Льюис, единственный в истории Американской киноакадемии удостоенный трёх премий «Оскар» за лучшую мужскую роль...

Шоураннеры «Шерлока» Марк Гэтисс и Стивен Моффат возьмутся за разработку не менее популярного литературного персонажа — Дракулы...

Дэймон Линделоф разрабатывает сериал для HBO «Хранители» по одноимённому комиксу Алана Мура и Дэйва Гиббонса 1980-х годов...

Дэвида Мамета пытаются привлечь к экранизации романа Дона Уинслоу «Сила». В настоящее время он ведёт переговоры со студией 20th Century Fox...

Кори Столл и Кайл Чандлер сыграют вместе с Райаном Гослингом в биографическом фильме Дэмиана Шазелла «Первый человек» об американском астронавте Ниле Армстронге...