Рецензия: Подумайте о ребёнке

Никита КОМАРОВ , 1 июня 2017

Что делать с семилетней «Одарённой» девочкой Мэри, которая за секунды перемножает в уме трёхзначные числа, уже прочла все ваши математические тома и готова соответствовать голливудскому видению гениальности, требующему от неё встать перед гигантской доской и спокойно выводить мелом многоэтажные решения уравнений, пока рядом циничный профессор теряет дар речи? Дядя-опекун, вырастивший Мэри в окружении красивых закатов, дружелюбных соседей и одноглазого кота, не желает слышать о программах для одарённых детей и отправляет её в начальную школу с напутствием «Попробуй побыть ребёнком»; из воздуха тут же возникает его мать-англичанка, одержимая намерением отобрать малютку и бросить её в академический котёл. Чтобы зритель точно понял, что она антагонист, она быстро сообщает о своей аллергии на кошек.

«Я в последнее время много думала о слове компромисс», — бросает она ближе к финалу фильма; это шокирующее заявление, потому что до того сценарист Том Флинн никоим образом не давал понять, что знает о существовании такого слова. У него персонаж Эванса — не просто приземлённый парень, который чинит лодки и потягивает пиво — он бывший профессор философии, сбежавший с элитистской каторги; его сестра и мать Мэри — не просто одарённый математик, но гений, чьё взросление вдали от «нормальной» жизни довело её до суицида; сама Мэри — не просто одарённая, но во всём идеальный киноребёнок, она полна сарказма, общается со взрослыми на равных, агрессивно заступается за сверстников и не имеет капризов, кроме желания получить пианино.

Так белое и чёрное высасываются из пальца и ставятся друг против друга, заполняя практически всё пространство — небритый обаяшка Эванс в помятой рубахе против снежной королевы Линдси Данкан, лишь немногим менее карикатурной, чем в роли критикессы в «Бёрдмэне»; солнечная Америка против холодной Англии; детская площадка против университетской аудитории; вечерние прогулки против погружения в науку. Сценарий не тратит много времени, прежде чем зайти в идеальный для себя формат — судебную драму, где все получают возможность бить друг друга по голове аргументами, пока, наконец, полтора часа не пройдут, и волшебным образом не найдётся тот самый компромисс.

Для Марка Уэбба это первое низкобюджетное кино со времён «500 дней лета», однако от небанальных стилистических приёмов его дебюта здесь нет и следа; сводится ли всё к разнице между сценариями, или годы, впустую потраченные на «Нового Человека-паука», выбили из режиссёра вдохновение, но индивидуальности у его нового фильма не больше, чем у рекламы про то, что небо голубое, а трава зелёная. Он покорно следует за сценарием, который делает свою беззубую героиню такой же умной, как взрослые, и при этом смотрит на взрослых зрителей как на безнадёжных детей. Если бы сама Мэри увидела, какое про неё сняли кино, она бы и двух минут не выдержала, прежде чем закатить глаза и переключиться обратно на единоборства.