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Охотники за привидениями: наследники | Трейлеры

Трейлеры » Фантастика Рецензии в разделе Лучшие

Дублированный отрывок New :: 08.04.21

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Название фильма: Охотники за привидениями: наследники
Оригинальное название: Ghostbusters: Afterlife
Прокат в России фильма "Охотники за привидениями: наследники": 11 ноября 2021 года
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        ... » Триллеры
        ... » Фантастика
О фильме "Охотники за привидениями: наследники":

Внуки оригинальных охотников за привидениями, игнорируя женский сиквел, обнаруживают наследие дедов.

Режиссёр: Джейсон Рейтман.

В ролях: Пол Радд, Кэрри Кун, Финн Вулфард, Билл Мюррей, Сигурни Уивер, Дэн Экройд.

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Охотники за привидениями: наследники:

Охотники за привидениями: наследники
постеры фильма: 1
кадры из фильма: 5
трейлеры: 4

Рецензии и обзоры

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