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Охотники за привидениями: наследники | Трейлеры
о фильме: кадры: 5 | трейлеры: 2 | постеры | в ролях
Русский трейлер New :: 09.12.19
Название фильма: Охотники за привидениями: наследники
Оригинальное название: Ghostbusters: Afterlife
Прокат в России фильма "Охотники за привидениями: наследники": 9 июня 2020 года
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О фильме "Охотники за привидениями: наследники":
Внуки оригинальных охотников за привидениями, игнорируя женский сиквел, обнаруживают наследие дедов.
Режиссёр: Джейсон Рейтман.
В ролях: Пол Радд, Кэрри Кун, Финн Вулфард, Билл Мюррей, Сигурни Уивер, Дэн Экройд.
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