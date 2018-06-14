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Кинотавр 2018: фоторепортаж

Мир будущего

Трейлеры » Фантастика Рецензии в разделе Лучшие

Рецензия: Там ничего нет

Гоша БЕРЛИНСКИЙ, 14 июня 2018
Рецензия

«Мир будущего» берёт сюжет «Таинственного леса» и помещает его в сеттинг «Безумного Макса». Молодой человек, Принц, впервые покидает свой оазис, чтобы принести лекарство умирающей матери, потом узнаёт, что мир устроен немного иначе. Всё ровно как у Шьямалана, даже финал. Только вокруг, формально, выжженная пустыня с отморозками и безумцами. Цивилизация достигла технологической сингулярности, благополучно рухнула и породила банды и племена со своими мифологиями.

Только мифология самого фильма — малоосмысленный собирательный бред, который вдобавок смотрится хуже раз в десять раз, потому что последние люди планеты ходят с аккуратными бородками и современными причёсками, носят нелёпую пародию на миллеровские костюмы и существуют в обычных локациях недостроек, вдоль и поперёк расписанных граффити. Вышли снимать постапокал во дворе. В этом будущем не осталось патронов и роботов, но зато много бензина и наркоты, и на середине пустыни лежит популярный стрип-клуб, где проживает настоящий Снуп Догг. По миру путешествует как бы отмороженный Джеймс Франко с немытыми зубами и собственной стаей, просто получая удовольствие от жизни, грабя и убивая. Главный конфликт закручивается, когда он встречает сначала андроида в образе совершенной девушки, а потом того самого Принца, которому андроид решает помочь, на голом месте обнаружив свободу воли.

Андроид добавляет сюжету сомнительную псевдофилософскую ценность: все хотят заполучить кибернетическую тёлочку и жениться на ней. Независимо от пола и ментального состояния. Даже сам Принц в самой невыгодной ситуации вдруг заявляет «Никуда без неё не пойду», хотя лучше бы ты пошёл, дурачок. В мире поехавших уродов и высохших пляжей все видят в андроиде совершенную красоту. Тема, впрочем, не развивается, потому что единственное, что тут развивается — это рак мозга у зрителя.

Мир будущего

Если, конечно, он не ослепнет раньше от бездарного монтажа и космически плохой камеры. Взяв дешёвую цифру, частый оператор Вернера Херцога снимал всё кино со стендикамом. Видимо, денег не было ни на что. Даже на нормальный стабилизатор, потому что во всех, натурально во всех кадрах камера некрасиво дёргается и вздрагивает. Фильм будто снимали без раскадровки и не репетируя. Камера любит тормозить, отъезжать в сторону, терять фокус, и в целом выглядит непродуманной и потерянной. Отчаянно бегающей за всеми. Иногда прямо видно, что камера-мен думал не о кино, а как бы ему не споткнуться. Иногда видно, как он спотыкается. И ничего — всё пошло в работу, ничего не пропало. Народ будто игрался в кино, а не делал его. Ни грамма аккуратности.

Притом главный актёр, чисто второй Брентон Туэйтес, играет на все сто, потому что для него это первая серьёзная роль, да ещё в окружении знаменитых людей. Даже жаль пацана.

«Мир будущего» можно вытерпеть только ради Йовович, сумасшедшей предводительницы солдат-наркоманов. Во-первых, она больше, чем где-либо, похожа на себя в жизни, а в жизни она очень смешная, а во-вторых, её сцены на уровень выше остального кино. Получилось так благодаря самой Йовович и немного музыке, которая в фильме как раз неплохая. Экспрессивная, накрутившая себя Йовович — это завораживающая штука. Как огонь. Её реплики лучше всех остальных реплик, что намекает, что она лично их переделывала. И есть одна душевная минута, когда персонажу Милы становится грустно, и кино становится хорошим. На всего одну минуту. Мила остывает, смотрит вдаль и заявляет, что всё спущено в унитаз. Лучше не скажешь.

Мир будущего


 
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Название фильма: Мир будущего
Оригинальное название: Future World
Прокат в России фильма "Мир будущего": 14 июня 2018 года
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» Голливуд » Фантастика
О фильме "Мир будущего":

Мила Йовович и Джеймс Франко в постапокале Джеймса Франко в стиле «Безумного Макса».

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Мир будущего:

Мир будущего
постеры фильма: 1
кадры из фильма: 11
трейлеры: 2

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