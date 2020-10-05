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Главный герой | Трейлеры
о фильме: кадры: 6 | трейлеры: 5 | постеры | в ролях
Русский трейлер 2 New :: 05.10.20
Название фильма: Главный герой
Оригинальное название: Free Guy
Прокат в России фильма "Главный герой": 10 декабря 2020 года
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О фильме "Главный герой":
Райан Рейнольдс и Тайка Вайтити в экшн-комедии Шона Леви об NPC в компьютерной игре, который решает стать героем.
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