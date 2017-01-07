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Фрэнк и Лола

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Рецензия: Уйти нельзя остаться

Гоша БЕРЛИНСКИЙ, 7 января 2017
Рецензия

Фрэнк и Лола

Фрэнк и Лола

«Фрэнк и Лола» Мэттью Росса — один из сильнейших дебютов предыдущего года, у которого, к сожалению, совсем не сложилась звёздная судьба. В основу легла короткометражка Росса десятилетней давности, и это объясняет, почему кино до такой степени взвешенное и уверенное — видимо, вынашивалось годами. Оно отчётливо авторское и живёт в пограничной зоне множества жанров. Нуарная мелодрама, психологический триллер и детектив, угрожающий уйти в трагедию — фильм плавает между всем этим, каждый раз составляя новые словосочетания из слов «дарк», «романс» и «мистери» и по-всякому расставляя акценты.

Вместо надрыва тут саспенс, вместо пистолета — кухонный нож. Талантливый, но ревнивый повар влюбляется в девушку, которая потом не только подтверждает опасения, но и чисто по-женски окружает всю ситуацию миллионом противоречий и недоговорок. Путс перевоплощается из la femme fatale в забитую жертву и обратно, а Шэннон как обычно изображает взрывоопасную гамму чувств под покерфейсом, и ты часто допускаешь, а иногда прямо-таки ждёшь, что он сорвётся, начнёт орать, брызгать слюной, а потом бить окружающих головой об стол.

Фрэнк и Лола

Сложно предположить, что он вытворит, и так же сложно предположить, что сделает сам автор. Он ни разу не позволяет героям пройти точку невозврата, достигнуть крайности, но каждый раз даёт почувствовать, что она близко. Подводит к ней вплотную — и меняет тональность. Шэннон похож на теннисный мяч, который с размаху отбрасывают то на одну, то на другую сторону поля — от доверия к сомнению, от прощания к прощению — и всё по-новой, по-новой да по-новой. Пока и Шэннон, и ты сам не оказываетесь тоже в пограничной зоне — с чётким, мучительным пониманием, что всё растоптано и никогда не будет прежним, но с наивной надеждой на хэппи-енд.



 
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Название фильма: Фрэнк и Лола
Оригинальное название: Frank and Lola
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» Голливуд » Детективы
        ... » Триллеры
О фильме "Фрэнк и Лола":

Романтический нуар, перетекающий в психологическую драму. Шеф-повар Фрэнк встречают фэшн-дизайнера Лолу и влюбляется. Но посреди романа Лолу настигает её тёмное прошлое, и Фрэнк начинает выяснять подробности.

В ролях: Майкл Шеннон, Имоджен Путс, Майкл Никвист.

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Фрэнк и Лола:

Фрэнк и Лола
постеры фильма: 1
кадры из фильма: 7 (+6)
трейлеры: 2

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