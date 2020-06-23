Название сериала: Основание

Оригинальное название: Foundation

О сериале "Основание":

Сценарист Дэвид Гойер и режиссёр Руперт Сандерс (игровой «Призрак в доспехах») представляют экранизацию серии романов Айзека Азимова об Основании, организации математика Гэри Селдона, который при помощи изобретённой им науки «психоистории» и т.н. «Плана Селдона» предсказал падение и возрождение Галактической Империи, на протяжении тысячелетия тайно и явно формируя события, составляющие историю завоевавшего космос человечества.

В главной роли: Джаред Харрис.