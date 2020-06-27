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Сила природы

Трейлеры » Экшн Рецензии в разделе Лучшие

Рецензия: Можно я уже сдохну?

Гоша БЕРЛИНСКИЙ, 27 июня 2020
Рецензия

«Сила природы» — кино в духе «Рейда», «Судьи Дредда» или, если хотите, «Осады». Оно запирает добрых или плохих парней в ограниченном пространстве с тайными комнатами и случайными прохожими, пока большинство из них не поубивает друг друга.

Но тут людей скромно закрыли в сером блочном жилом доме в шторм. Сценарий состоит из сплошных офигительных историй, которые либо пытаются объяснить мотивацию персонажей, либо служат твистами, но каждый раз делают только хуже. Фильм честно пытается убедить, что однажды судьба свела терзаемого виной полицейского, который случайно застрелил коллегу, которая была его девушкой, с мужиком, у которого в доме живёт леопард-людоед, потом со старым отставным, но крутым копом, который про всех всё знает, потом с известной в городе бандой грабителей, потом с настоящим бывшим нацистом, сбежавшим с сокровищами в Америку, и так далее. Само собой, в одном доме найдётся и сокровищница, и оружейная, и этот несчастный главный герой найдёт свою новую любовь в дочери старого копа, и линия отца обязательно закончится классикой an old man dies, a young girl lives, потому что иначе зачем пять раз объяснять в диалогах, как он доживает последние дни.

Причём все актёры хорошо играют, но они попали в фильм, из которого не получается ни напряжённый криминальный триллер, ни герметический боевик, ни даже криминальная комедия, хотя он пытается во все эти разные жанры. Но больше, чем потерянное время, жаль Мела Гибсона, который ну правда обаятельный, смешной и харизматичный дед, который по сценарию как будто должен быть полупоехавшим, а на экране — всё ещё та самая сила природы, которая закатает в асфальт буквально всёх. Фактически Гибсон — душа фильма. Но от неё неожиданно нелепым, необязательным образом избавляются задолго до финала. Абсолютно губительное решение.

Сила природы


 
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Название фильма: Сила природы
Оригинальное название: Force of Nature
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» Голливуд » Боевики
О фильме "Сила природы":

Мел Гибсон в боевике на фоне урагана.

Также в ролях: Кейт Босуорт, Эмиль Хирш.

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Сила природы:

Сила природы
постеры фильма: 1
кадры из фильма: 2
трейлеры: 1

Рецензии и обзоры

Сила природы: Можно я уже сдохну?
Актёры хорошо играют, но они попали в фильм, из которого не получается ни герметический боевик, ни даже криминальная комедия

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