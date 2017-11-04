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Фиксики: Большой секрет

Трейлеры » Фильм-детям Рецензии в разделе Лучшие

Рецензия: Развинтили

Ирина КОЗЕЛ, 4 ноября 2017
Рецензия

Тяжело современному родителю оценивать мультфильмы вроде «Фиксиков», рассчитанные исключительно на детскую аудиторию. Любой родитель знает, что детские мультфильмы интересны не только детям. Для того чтобы мультик цеплял взрослую аудиторию, в нём должна быть хоть какая-то тонкота и хоть сколько-то небанальное представление доброго и вечного. Есть множество современных детских мультсериалов, в которых всё это есть, в том числе российских. В первом сезоне «Маши и медведя» много неповерхностной психологии, в «Смешариках» тоже, визуально примитивная британская «Свинка Пеппа» вообще сплошь умная и тонкая.

Ответ на возражение о том, с чего это детский мультфильм должен быть достаточно тонким для взрослого, довольно прост. Должны ли мы, взрослые, делать для детей то, что сами оцениваем как нечто примитивное? Или наша задача расширять горизонты?

Фиксики: Большой секрет

Фиксики никогда не отличались ни художественной частью, ни хоть какой-нибудь небанальностью отношений между персонажами. Их ставка была на любознательность, герои объясняли маленьким зрителям, как работают приборы, а дети в свою очередь радостно пересказывали это родителям, заставляя последних мириться с «этим трэшаком». Понятно, что в полнометражной версии этому элементу было трудно найти место, и создатели сосредоточились на аттракционе.

Аттракцион бодрый, дети сопереживают, самые маленькие зрители даже местами дрожат от страха, но сюжетных поворотов почти нет, отношения между персонажами более чем схематичные, конфликты разрешаются, практически не рождаясь. Но Файер энергично летает через розетки, сверкая электрическими разрядами, остальные бегают следом и хватаются за голову, Дим Димыч и его родители вяло тупят. Звучат две вполне зажигательные песенки из оригинального сериала, а песня на титрах, напротив, переделана и стала уныловатой. Всего этого детям оказывается более чем достаточно, чтобы получить удовольствие. Вопрос, захотят ли родители идти с ними в кино?

Фиксики: Большой секрет


 
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Прокат в России фильма "Фиксики: Большой секрет": 2 ноября 2017 года
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О фильме "Фиксики: Большой секрет":

Полнометражный мультфильм по мотивам отечественного познавательного мультсериала «Фиксики».

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Фиксики: Большой секрет:

Фиксики: Большой секрет
постеры фильма: 2
кадры из фильма: 28
трейлеры: 1

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