Рецензия: Конец света

Никита КОМАРОВ , 13 сентября 2018

В 250-летней церквушке, которая когда-то укрывала беглых рабов, а ныне, окружённая надгробиями, пустует в тени кормящей её современной мегацеркви, одинокий пастор макает хлеб в виски, предаёт свои сомнения страницам и теряет самообладание после знакомства с радикальным экоактивистом, ставящим его перед безжалостными фактами о творении. Он — главный герой «Дневника сельского священника» и «Причастия» и одновременно самобытный протагонист «Первой реформатской церкви», доживший до среднего возраста, сохранивший веру и, тем не менее, опасный для себя и окружающих. Он терзаем и вдумчив, озлоблен и искренне готов слушать и помогать.

«Мудрость в том, чтобы одновременно держать в голове две несовместимые истины: надежду и отчаяние», увещевает он собеседника. Это ключевая реплика фильма, в котором на разных уровнях и с разными результатами совмещается противоречащее друг другу: надежда и отчаяние, церковь и бизнес, духовное и мирское (за богослужением следует разговор о протечке в туалете), физическое развитие и саморазрушение, европейская классика середины прошлого века и стопроцентно сегодняшние проблемы. А также — сразу все стороны сценариста и режиссёра Пола Шредера, выращенного в кальвинизме и не видевшего кино до совершеннолетия, уже в 25 написавшего книгу о киноязыке Одзу, Брессона и Дрейера, затем 40 лет работавшего над фильмами, от этого киноязыка никак не зависевшими. Так было до «Первой реформатской».

Новый фильм абсолютно беззастенчив в том, как он заимствует события и методику у вышеупомянутых драм Брессона и Бергмана, но если Шредеру необходим был этот фундамент, чтобы снять свой лучший фильм за три десятка лет, то так тому и быть. Он владеет выбранным стилем превосходно, лишая себя и зрителя всего ненужного, но не перегибая палку; если он нарушает установленные правила, то потому что этого требуют люди и ситуации в кадре. Простые объекты и пространства — стакан виски, церковный орган, дверной проём между спорящими людьми — ненавязчиво обретают вес, движения камеры становятся приятными событиями, вербальные столкновения бьют с большей силой, когда разрывают спокойную атмосферу, общая строгость вдруг прерывается эпизодом астральной проекции. В общем и целом, почти два часа проходят без запинки.

Даром Шредера всегда была его способность одновременно погрузить зрителя в специфическую среду и психологию и трезво наблюдать за ней со стороны, улавливая все её эмоциональные оттенки, и в «Первой реформатской», следующей за своим главным героем по его миру — и в процессе попадающей, например, на берег загрязнённого водоёма, где подростки поют протестную песню Нила Янга на фоне рассеивания праха — это проявляется наиболее эффектным образом со времён «Пэтти Хёрст». Здесь же, впрочем, фильм перенимает проблему своего героя: выйдя в мир и встретившись там с проблемами соответствующих масштабов, оба они в итоге могут лишь вернуться обратно в церковь, к личному кризису и его возможному решению.

Неудивительно, что режиссёр не единожды менял финал; сложно представить тот, который был бы здесь абсолютно органичен. Итоговая концовка работает благодаря тому, что вновь возвращает всё к совмещению надежды и отчаяния, которое присутствует не только в действиях протагониста, но и, параллельно с этим, в выражении лица героини второго плана и в посыле исполняемого ей гимна. Вместе с этим то, на что идёт здесь фильм — большой и эффектный жест, в моменте не способный не перевесить своей эффектностью всё остальное. Фильм заканчивается, противоречия остаются.