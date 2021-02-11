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Опасный соблазн

Трейлеры » Детектив Рецензии в разделе Лучшие

Рецензия: Секс это опасно

Роман КОРНЕЕВ, 11 февраля 2021
Рецензия

Несложно предположить, что изначально двигало авторами «Фаталь» (произносить вымученное локализованное название «Опасный соблазн» язык не поднимается, но к нему мы ещё вернёмся). Это должен был фильм о том, как одна единственная ошибка приводит хорошего парня к цепочке неприятных решений, а также фильм о том, что хладнокровная внешняя сила может сотворить с законопослушным гражданином. В общем, это должно быть что-то между «Незваными гостями» того же режиссёра Дина Тэйлора и «Незаконным вторжением» 92 лохматого года с Куртом Расселом и Рэем Лиоттой. За одним исключением — никаких белых против белых, пусть и хороших против плохих. Только БЛМ, только хардкор, и авторы делают главного героя афроамериканцем, впрочем, настолько расистки-стереотипным, что уши в трубочку.

Он имеет брата-сидельца, сам едва не сел, но братец прикрыл, сам «учился» в универе по баскетбольной квоте, после открыл успешное агентство, дабы представлять «блак браза» в рекламных контрактах с хитрыми белыми людьми, живёт в пафосном доме, работает в пафосном офисе, ездит на пафосной тачке, у него партнёр-милаха, жена — успешный риэлтор, рэп не слушает, в баскетбол больше не играет... хотя нет. В общем, ничего не предвещало, пока он не отправился в Вегас на внезапный мальчишник, где всё сразу пошло не так в лице героини Хилари Суонк, затащившей его в койку. Ну, с кем не бывает.

Опасный соблазн

И тут бы он на утро нашёл у себя в номере её труп или хуже, а потом бы его начал преследовать продажный и белый как снежок коп, ну и далее по тексту, но нет, как назло, авторам показалось, что так будет недостаточно конфликта, и они вступили в традиционную для совсем другого жанра борьбу хорошего с прекрасным, то есть БЛМ с миту. После чего быстро скатились в банальную мизогинию. Потому что Суонк и оказалась тем самым копом-манипулятором в исполнении Лиотты. Она тоже непроста, после пьяной аварии у неё отобрали дочь, сама она не прочь поквитаться с бывшим мужем, тоже гоняет на крутой тачке, тоже тусит в Вегасе (хотя вроде говорит, что три года не пьёт... тут тяжело проследить логику), в общем, у неё теперь на главного героя большие планы, а она сама записная стервь... или нет.

Одна проблема, героя и правда хотят убить. Натурально, как в «Незваных гостях», кто-то вламывается к нему домой и чуть его не пристреливает. И тут зритель окончательно путается в показаниях. Суонк в разных сценах играет так по-разному, что начинает производить впечатление персонажа «Сплита», одновременно же её формальную жертву внезапно начинают кидать буквально все, то есть это не она тут социопат, а все вокруг героя социопаты. Так бывший «законопослушный гражданин» внезапно становится лохом-терпилой, которого возят лицом по столу, а копша ему чуть ли не из благотворительности помогает. Смотри, говорит она ему, я тебя спасу! Вот хитрый план, смотри! Но он вместо этого зачем-то сначала всё рассказывает братцу-уголовнику, потом зачем-то прётся на пляж, оставляет там кольцо (оно тут вроде как во «Властелине колец», каждый второй кадр маячит), потом и вовсе начинается ерунда с мочиловом всех против всех. Только седая мама героя почему-то ни в кого не стреляет, хотя вот, в сериале «Ваша честь» есть и боевые афротётушки, учитесь.

В общем, к концовке городится такая каша в стиле вольного пересказа сериала «Любовники» (он как раз тоже пострадал от пошловатого перевода, и тут даже есть бывший детективки, физиономически похожий на Доминика Уэста), что приходится по радио пересказывать её в стиле некоторых кинокритивов, и чтобы с моралью, мол, никто не может быть обвинён в преступлении иначе как по приговору суда. Но он же четырёх человек завалил? Или двух? Зритель опять запутался. Хотя, те двое оба были белые. Тогда норм, можно смело уезжать в закат, не виновен.

Опасный соблазн


 
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Название фильма: Опасный соблазн
Оригинальное название: Fatale
Прокат в России фильма "Опасный соблазн": 11 февраля 2021 года
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О фильме "Опасный соблазн":

Триллер-детектив о коварном детективе Хиллари Суонк, которая втягивает главного героя (Майк Колтер) в свою игру.

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Опасный соблазн:

Опасный соблазн
постеры фильма: 1
кадры из фильма: 1
трейлеры: 5

Рецензии и обзоры

Опасный соблазн: Секс это опасно
Никто не может быть обвинён в преступлении иначе как по приговору суда. Но он же двух-то человек точно завалил, не? Хотя, они оба были белые

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