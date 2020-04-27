  Поиск на Кинокадре     
Новинки кино 2020 Афиша Обновления Трейлеры Рецензии Блог Новости
Фильмы 2019 Фильмы 2020 Блокбастеры Фантастика Лучшие фильмы Юбилеи Отзывы Соцсети WIKI  
Наш неофициальный телеграм-канал о кино @cinemahate

Эвакуация

Трейлеры » Экшн Рецензии в разделе Лучшие

Рецензия: Ты неси меня река

Гоша БЕРЛИНСКИЙ, 27 апреля 2020
Рецензия

Эвакуация

Ровно год назад Netflix выпустил «Тройную границу», где весь фильм наёмники драматично бежали от преследователей после неудачной операции, пока украденное бабло не перестало что-либо значить, и добраться живыми не стало единственной целью. Сейчас Netflix релизнул фактически то же самое, но под названием «Эвакуация».

Но туда ещё замешали старый сюжет о ронине, который идёт против всех, спасая беззащитного человека. Только на этот раз не девушку, и даже не проститутку, и уж тем более не гарем жён, а простого пацана. Причём, главное неочевидное достижение фильма в том, что пацан не строит из себя моральный компас, не истерит, не сбегает в слезах, не шутит шутки, чтобы нам было веселее, а спокойно делает, что просят, и говорит по делу — и всё равно похож на цельного персонажа, а не функцию. Спасение пацана быстро становится делом принципа, попыткой доказать что-то себе, хотя для мальчика выживание всё равно не означает хэппи-энд. И если не считать пару других второстепенных линий, здесь сюжет заканчивается.

В остальном — бесконечный экшн. Почти два часа Хемсворт летит локомотивом через муравейники, подобно всем отчаянным ронинам — от современного Джона Уика и нового Безумного Макса до классических Борна, Джона Кризи из «Гнева» Тони Скотта и половины гонконгских боевиков. Вдобавок, режиссёром будто отчасти из маркетинговых соображений поставили бывшего постановщика трюков у Руссо, чтобы он ставил длинные типа однокадровые драки, как в «Уике», тоже снятом бывшими постановщиками трюков. Поэтому постановочно кино тоже похоже на другие вещи. Оно не копирует их, но следует, так сказать, трендам.

Но фильм кипит. Хемсворт два часа с грустно-безразличным лицом мочит целую армию, пытаясь внедрить в брутальный аттракцион драму — и ему все помогают. Прежде всего, естественными диалогами, лаконичностью мотиваций и простой логикой поступков, а уже потом аккуратными тональностью и метафорами к центральной мысли про утопающего и реку. С моралью ведь тоже хорошо вышло, как по «Терминатору 2», то есть по учебнику: мудрая мысль, высказанная в единственный момент затишья, получает красивую, изящно вписанную визуализацию в конце, причём несколько раз. То есть, «Эвакуация» — тот пример, что достаточно не держать зрителя за невнимательного скучающего ребёнка и больше внимания уделять эмпатии, чтобы пускай здорово снятое, но совсем вторичное кино оставляло что-то в душе после себя.

Эвакуация


 
Поставьте фильму оценку!
Запостить в ЖЖ Поделиться на Одноклассниках Добавить на Facebook Запостить в Li.ru Затвиттить Добавить на Вконтакте 
Название фильма: Эвакуация
Оригинальное название: Extraction
См. также: все фильмы 2020, фильмы 2019 список, новинки кино
» Голливуд » Боевики
О фильме "Эвакуация":

Крис Хемсворт и Дэвид Харбор в боевике «Нетфликс» о вызволении сына наркобарона из трущоб столицы Бангладеш.

Сценарий: Джо Руссо.

На главную | Новинки кино

Новинки кино:
ЭвакуацияСпутникТоп Ган: МэверикДушаНа связиНе время умиратьМиньоны: ГрювитацияФорсаж 9
Недавние громкие новинки:
Мир Дикого западаСпутникБладшотПлохие парни навсегдаОчень странные делаДжентльменыЛучше звоните СолуСоник в кино

Написать отзыв:
Псевдоним
Заголовок
Сообщение:
 

Отделяйте абзацы одним переносом строки. Перед цитируемым абзацем поставьте знак >, для обращения к кому-нибудь напишите с новой строки to: Имярек.

Желательно заполнять все поля, сообщения с пустыми полями попадают в премодерацию.
Ролики в разделе "Экшн":
Эвакуация О съёмках 2
Ритм-секция Трейлер 2
» Трейлер
Эвакуация О съёмках
Плохие парни навсегда Удалённая сцена 2
Эвакуация Русский трейлер
» Трейлер
Плохие парни навсегда О съёмках
» Удалённая сцена
Дожить до утра Трейлер
Правосудие Спенсера Русский трейлер
» Трейлер
Не время умирать Дублированный ролик о съёмках
Охота Международный трейлер
Не время умирать О съёмках
  
Новые трейлеры:
Неизбранные дороги Русский онлайн-трейлер
Великая Русский трейлер
Эвакуация О съёмках 2
Великая Трейлер
Бумеранг Трейлер
Заговор против Америки Анонс
» Трейлер
Безупречный Отрывок 3
» Отрывок 2
» Отрывок
Голливуд Трейлер
Безупречный Промо-ролик
» Трейлер
Разрабы Трейлер
Мир Дикого запада 3 сезон, интервью
все трейлеры
фильмы 2019 | фильмы 2020
Новинки кино: 2020 апрель июнь июль август
Жанры: комедии кинокомиксы фантастика ужасы мюзиклы
приключения криминальные мелодрамы боевики драмы спортивные
катастрофа исторические детские военные фантазия детективы
 # А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ы Э Ю Я
 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Эвакуация:

Эвакуация
постеры фильма: 1
кадры из фильма: 4
трейлеры: 4

Рецензии и обзоры

Эвакуация: Ты неси меня река
Фильм кипит. Крис Хемсворт два часа с грустно-безразличным лицом мочит целую армию, внедряя в брутальный аттракцион драму

Лучше звоните Солу: Сезон 5: Лучше не звоните Джимми
Весь предпоследний сезон шоу построен на единственном ударном эпизоде в пустыне, который в итоге ни на что не влияет

И повсюду тлеют пожары: Гори в аду, в аду гори
Крадущие друг у друга детей женщины, делающие аборты девочки, ненавидящие своих детей матери, ненавидящие своих жён мужья, ненавидящие своих родителей дети

Спутник: Фейсхаггер
Мы словно смотрим всю дорогу радиоспектакль по мотивам сценария, а когда наступает время посмотреть кино, то нас постигает разочарование

Разрабы: Увидим-поживём
История приводит к не самым оригинальным, но очень трендовым фантастическим вопросам, и Гарланд даёт на них самые оптимистичные ответы
Ещё рецензии


Кинокадр Новинки кино 2020 фильмы 2020 Афиша Рецензии Обновления Трейлеры
Будьте с Кинокадром в социальных сетях и не только! Я уже, закройте это
КиноКадр, всё о кино
   Новинки кино 2020   фильмы 2020   фильмы 2019   Афиша кино   Лучшие фильмы 2019 2020  
2003-2014 © Кинокадр | Об издании | 16+
 

«Спутник», рецензия . «Разрабы», отзыв . «Байки из Петли», отзыв . «Платформа», отзыв . «Ритм-секция», отзыв . «Остров фантазий», отзыв . «Эмма», отзыв . «Любовь. Свадьба. Повторить», отзыв . «Джентльмены», рецензия . «Вне игры», отзыв . Сериал «И повсюду тлеют пожары», отзыв . «Лучше звоните Солу», 5 сезон, отзыв . «Проксима», отзыв .
 
Афиша кино Новинки кино 2020 Рецензии Блог Новости Трейлеры
Обновления Фильмы Фильмы 2019 Фильмы 2020 Звёзды Кадры Лучшие фильмы 2018 2019 Отзывы Соцсети WIKI Форум  

Афиша кино: "Бладшот", "Джентльмены", "Вперёд", "Человек-невидимка", " ", " ", " ", " "
Новинки кино 2020: "Душа", "Довод", "Мулан", "Чудо-женщина 1984", "Вратарь галактики", "Тихое место 2", "Kingsman: Начало", "На связи", "Чёрная Вдова"

2003-2020 © Кинокадр | Об издании | 16+ | Мятеж | Реклама   