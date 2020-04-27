Рецензия: Ты неси меня река

Гоша БЕРЛИНСКИЙ , 27 апреля 2020

Ровно год назад Netflix выпустил «Тройную границу», где весь фильм наёмники драматично бежали от преследователей после неудачной операции, пока украденное бабло не перестало что-либо значить, и добраться живыми не стало единственной целью. Сейчас Netflix релизнул фактически то же самое, но под названием «Эвакуация».

Но туда ещё замешали старый сюжет о ронине, который идёт против всех, спасая беззащитного человека. Только на этот раз не девушку, и даже не проститутку, и уж тем более не гарем жён, а простого пацана. Причём, главное неочевидное достижение фильма в том, что пацан не строит из себя моральный компас, не истерит, не сбегает в слезах, не шутит шутки, чтобы нам было веселее, а спокойно делает, что просят, и говорит по делу — и всё равно похож на цельного персонажа, а не функцию. Спасение пацана быстро становится делом принципа, попыткой доказать что-то себе, хотя для мальчика выживание всё равно не означает хэппи-энд. И если не считать пару других второстепенных линий, здесь сюжет заканчивается.

В остальном — бесконечный экшн. Почти два часа Хемсворт летит локомотивом через муравейники, подобно всем отчаянным ронинам — от современного Джона Уика и нового Безумного Макса до классических Борна, Джона Кризи из «Гнева» Тони Скотта и половины гонконгских боевиков. Вдобавок, режиссёром будто отчасти из маркетинговых соображений поставили бывшего постановщика трюков у Руссо, чтобы он ставил длинные типа однокадровые драки, как в «Уике», тоже снятом бывшими постановщиками трюков. Поэтому постановочно кино тоже похоже на другие вещи. Оно не копирует их, но следует, так сказать, трендам.

Но фильм кипит. Хемсворт два часа с грустно-безразличным лицом мочит целую армию, пытаясь внедрить в брутальный аттракцион драму — и ему все помогают. Прежде всего, естественными диалогами, лаконичностью мотиваций и простой логикой поступков, а уже потом аккуратными тональностью и метафорами к центральной мысли про утопающего и реку. С моралью ведь тоже хорошо вышло, как по «Терминатору 2», то есть по учебнику: мудрая мысль, высказанная в единственный момент затишья, получает красивую, изящно вписанную визуализацию в конце, причём несколько раз. То есть, «Эвакуация» — тот пример, что достаточно не держать зрителя за невнимательного скучающего ребёнка и больше внимания уделять эмпатии, чтобы пускай здорово снятое, но совсем вторичное кино оставляло что-то в душе после себя.