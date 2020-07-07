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Евровидение | Трейлеры

Трейлеры » Мюзикл Рецензии в разделе Лучшие

Музыкальный ролик New :: 07.07.20

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Все ролики фильма "Евровидение" (5, из них 5 новых)

 
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Название фильма: Евровидение
Оригинальное название: Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga
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О фильме "Евровидение":

Уилл Феррелл, Рэйчел Макадамс и Пирс Броснан в музыкальной комедии о поездке исландской группы на Евровидение.

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Евровидение:

Евровидение
постеры фильма: 1
кадры из фильма: 9
трейлеры: 4

Рецензии и обзоры

Тьма: 3 сезон: Мир Адама и мир Евы
Времён, реальностей, персонажей, возрастов персонажей тут становится так много, что узел этот приходится буквально разрубать

Мой шпион: Ласковый и нежный
Авторы решили не заморачиваться по поводу деталей, в итоге получилась незамысловатая, но достаточно тёплая проходная комедия про детей и шпионов

Евровидение: Потому что я художник
Сатира с абсурдом и шутками про члены, которая в итоге оказывается душевнее, смешнее и умнее, чем кто-либо мог предположить

Честный кандидат: Новая политика
Обмишулившие больших дядек в конце танцуют, и это очень важная мораль, новая политика внезапно внесистемна и неподконтрольна

Политик: Камень-ножницы-бумага
Заканчивается второй сезон на сценах поголовного братания с разрубанием гордиевых узлов камнем-ножницами-бумагой и вокальным исполнением на бис
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Обновления
Трейлеры, кадры, постеры:

Евровидение, Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga new
постеров: 1, кадров: 9
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6 июля, понедельник

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4 июля, суббота

Американский огурчик, American Pickle new
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3 июля, пятница

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2 июля, четверг

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1 июля, среда

Сделано в Италии, Made in Italy new
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