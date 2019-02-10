Рецензия: Квестофобия

Роман КОРНЕЕВ , 10 февраля 2019

Вообще, тривиальнее идеи фильма про квесты — только снимать кино про видеоигры, с тем же традиционно незамысловатым результатом. В этом смысле мировой успех «Клаустрофобов» интересен сам по себе, поскольку формально ему ничто не способствовало — собираем в одной комнате группу рандомных ноунэймов, врубаем в комнате режим турбо-гриль, и ждём чем всё закончится. Такой, если хотите, детский вариант «Пилы», причём одна из квестовых комнат даже в общем повторяет ту же стилистику. Ну что тут можно придумать оригинального, особенно будучи намертво зажатыми рейтингом PG-13. Собственно, самая свежая на данный момент серия похождений Джона Крамера два года назад собрала по миру ту же сотню при том же десятимиллионном бюджете, так есть ли вообще предмет для разговора? Однако судите сами, если североамериканский прокат ещё укладывался в эти рамки, то будучи у нас отложенным на три добрых месяца, и выйдя одновременно с очевидными лидерами февральского проката, «Клаустрофобы» у нас чуть не собрали на старте больше всех, а также, что ещё более небанально, кино треть своей кассы собрало в Китае, притом что в кадре ни одного китайского актёра, да ещё и жанр для зрителя Поднебесной, мягко говоря, странный и непривячный.

Что-то в этой идее, несомненно, есть, но попытки разобраться, в чём оно состоит, отнюдь не просты. С одной стороны вполне логично убрать из герметического хоррора элемент расчленёнки, переложив её роль на личностные истории персонажей и их внутренний конфликт. С другой — авторам удалось продумать весь этот мутный квест так, что зритель пусть и догадывается вместе с героями, что его дурят, но при этом не теряет увлечённости происходящим. Опять же, тут главное не допускать провисаний и ослабления контроля за темпом повествования, чтобы не получился ещё один «Куб», то есть важно, чтобы жанр не сваливался в недофантастику или тем более артхаус. Никаких чудес, только механика квеста, пусть смертельно опасного, но строго остающегося в заявленных изначально рамках.

И авторы делают это чётко, размеренно, и хладнокровно, в итоге всё выводя на сиквел, причём не ломая канву, а именно что оставаясь в той же парадигме. Не всегда это проходило гладко, и появление мужика в очках вполне могло всё сломать, да и подыгрываний персонажам в нужных местах хватало, но в общем эта штука сумела сработать, и финальный прикол с самолётом заходил уже вполне на ура. Все на просмотр картины второй.