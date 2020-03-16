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Побег из Претории
Рецензия: Рэдклиф от всех дверей
В 1978 году двух южноафриканских белых (что важно) активистов арестовывают за пропаганду против апартеида. Обоим дают несправедливо высокие сроки, но сажают в специальную тюрьму для белых политзаключённых, что только дополнительно мотивирует их на единственный выход: бежать. Почти два года они тратят на создание деревянных дубликатов ключей от всех нужных дверей и сбегают. История реальная, и «Побег из Претории» по большей части старается быть правдой, хотя и драматизирует и немного перевирает там, где это не нужно (например, заменяет третьего беглеца, реального французского активиста Алекса Мумбариса на выдуманного французского активиста Леонарда Фонтейна).
Рэдклиф играет автора идеи и лидера побега — с очередным визуальным перевоплощением, но со своей неизменной угловатой пластикой. Его глаза горят, как и всегда. Он давно уже второй Николас Кейдж: выбирающий роли независимо от амбиций и бюджета фильма, поклонник париков, переодеваний и странностей, и явно работающий только ради фана, не думая ни о наградах, ни о деньгах, ни о большом внимании. Это далеко не первая его биографическая роль, но буквально такие фильмы у него объединяет одно — Рэдклиф всегда разный и одновременно одинаковый, он подминает под себя роли, но, по иронии, делает это в несмелых, едва живых картинах.
При этом «Побег из Претории» скучный. Потому что скучным быть не хочет. Ещё одна ирония. Сценарий почти целиком про побег, но ему не хватает материала: ну, сделали сначала один ключ, потестили, сделали ещё немного, потестили, потом ещё, снова потестили. Все узники всегда на измене, регулярно кого-то бьют, на кого-то кричат, а Рэдклиф и остальные активно потеют. Самое важное где-то на периферии: личные отношения и переживания, или актуальная тема фашизма, ради которой, вероятно, изначально затевалось кино. Мумбариса заменили на Фонтейна, чтобы вписать линию про сына, которого дают видеть раз в год полчаса, но этого недостаточно, чтобы вызвать эмпатию. Ты никому не сопереживаешь, и потные страдающие актёры выглядят всё равно плоскими портретами в очевидных декорациях нового фильма-иллюстрации. Его достаточно, чтобы открыть «Википедию», и заодно узнать, что на самом деле было слегка не так, но недостаточно, чтобы почувствовать что-то ещё.
Название фильма: Побег из Претории
Оригинальное название: Escape from Pretoria
Прокат в России фильма "Побег из Претории": 26 марта 2020 года
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О фильме "Побег из Претории":
Дэниел Рэдклифф в британской экранизации реального побега из южноафриканской тюрьмы времён заката апартеида.
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Побег из Претории:
Побег из Претории: Рэдклиф от всех дверей
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