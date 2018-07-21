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Паранормальное

Трейлеры » Фантастика Рецензии в разделе Лучшие

Рецензия: Узы прошлого

Никита КОМАРОВ, 21 июля 2018
Рецензия

Джастин Бенсон и Аарон Мурхед разделяют либо распределяют между собой режиссёрские, сценаристские, продюсерские, операторские и монтажёрские обязанности на хитрых жанровых гибридах, которые начинаются как простые человеческие истории, прежде чем их утягивает в сторону неожиданного и неизведанного. Вполне логично, что «Паранормальное» — самый сложносочинённый из текущих трёх, куда более неожиданно — что оно во многом достигает этого, поскольку возвращает авторов на территорию их дебютной полнометражки «Ломка» до такой степени, что оказывается одновременно её прямым сиквелом и более масштабным римейком, при этом все равно умудряясь функционировать как отдельно стоящий фильм со своими идеями.

Концепт, постепенно выходящий здесь в центр сюжета, делает это возвращение создателей к собственному раннему творчеству уместным и по-своему ироничным, что они сами подчёркивают, выдавая главным героям свои имена и впервые беря на себя ещё и исполнение главных ролей. Начинаются «Ломка» и «Паранормальное», впрочем, почти одинаково — с внезапного появления видео, отправляющего адресатов на поиски прошлой жизни, коей в раннем фильме был подсевший на наркоту старый друг, а в новом — якобы суицидальная секта, увлечённая НЛО.

Паранормальное

Оба фильма долго ходят вокруг да около своих фантастических элементов, прежде чем ринуться в них головой; если в «Ломке» первая половина драматичнее, то «Паранормальное» делает свою более органичной частью целого. Оба, несмотря на то, что появились раньше (премьера нового фильма состоялась ещё весной 2017-го), сейчас больше всего напоминают определённую часть третьего сезона «Твин Пикса»: загородный мистицизм, необъяснимые феномены, невозможность оторваться от прошлого, игра с самой идеей того, что такое удовлетворительный финал, у Мурхеда и Бенсона выходящая на откровенный мета-уровень. Персонажи в буквальном смысле вступают в перетягивание каната с высшей силой, незримой и непонятной; но, в конце концов, что является единственной настоящей высшей силой для людей, живущих только на экране?

Во второй половине, когда персонажей заставляют проходить квесты и бегать между временными петлями, фильм становится о заточении и внутри былых времён (приятных или нет — у всех по-разному), и внутри вымышленной истории, а заодно, что актуально для авторов — о творческом сотрудничестве; достижение уже в том, что в процессе всё это не начинает пожирать само себя, хотя главные герои и теряют в весе по сравнению с началом. Финал по итогам всего произошедшего выбирает обнадёживающий путь: после того, как этот концепт выдержал два фильма, больше его, пожалуй, испытывать не стоит, пора назад, в неопределённое будущее. Быть может, следующий фильм режиссёров станет таким же поворотом, каким была несколько лет назад их прелестная сказочная «Весна», остающаяся пока их лучшей работой.

Паранормальное


 
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Название фильма: Паранормальное
Оригинальное название: Endless
Прокат в России фильма "Паранормальное": 19 июля 2018 года
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» Голливуд » Триллеры
        ... » Ужасы и мистика
        ... » Фантастика
О фильме "Паранормальное":

Фантастический триллер о двух братьях, сбежавших из секты конца света, а затем обнаруживших, что нечто потустороннее, во что верят сектанты, существует на самом деле.

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Паранормальное
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кадры из фильма: 4
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