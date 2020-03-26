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Эмма

Трейлеры » Мелодрама Рецензии в разделе Лучшие

Рецензия: Файн арт

Гоша БЕРЛИНСКИЙ, 26 марта 2020
Рецензия

Эмма

Британские костюмированные мелодрамы — это с малыми отличиями всегда одно кино. У них есть свои градации от драмы («Война и мир» или «Мистер Холмс») до комедии («Дэвид Копперфилд» или «Идеальный муж» 1999 года), но разница минимальная.

Вот новая «Эмма» отличается только тем, что её режиссёра укусил Вес Андерсон. Вероятно, поэтому его и пригласили: он уже снимал рекламу и клипы, как Андерсон. Не то чтобы фильм целиком похож на открытку в пастельных тонах и с симметричной композицией, но пытается часто, и надо признать, что делает это хорошо. Иногда «Эмма» завораживающе красива. Она вся сделана в нежных тонах и полна милых деталей даже сильнее, чем выхолощенные фильмы Андерсона. В этом плане она приближается к «Марии Антуанетте», и временами жалеешь, что её хипстерство не проявилось иначе, и в кадре не появляются «Конверсы», а в музыка не отдаёт чем-то более современным.

Но именно музыка, пожалуй, единственный бесспорный просчёт «Эммы» — она банальна. Излишне комедийная, как в классическом английском мыле. Она слишком подчёркивает не только шутки, но всю манерность диалогов и карикатурность неловких моментов. Некоторые сцены почти мультяшны, и много театрального переигрывания, хотя со временем к нему и привыкаешь. Проходит больше половины фильма, прежде чем настоящие эмоции прорываются сквозь кокетливый конфетный ромком.

Но как экранизация Остин «Эмма» замечательна и не хуже любых предыдущих. Её частая театральность сглаживается плюшевостью персонажей, а её необязательность выглядит не такой уж большой проблемой, когда романтические интриги наконец заканчиваются счастливо. Это было очаровательно, смешно и мило. Это не Коппола, обречённая стать классикой, но возможно, что прелесть историй Остин, как и любимого британцами Чехова, в том, чтобы с минимальными отличиями пересказываться раз за разом, и тут претензии на вечность совсем не нужны. Потому что для них вечность в самих историях, а не режиссёрских методах и амбициях.

Эмма


 
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Название фильма: Эмма
Оригинальное название: Emma
Прокат в России фильма "Эмма": 9 апреля 2020 года
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О фильме "Эмма":

Аня Тейлор-Джой в ромкоме по роману Джейн Остин.

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Эмма:

Эмма
постеры фильма: 5
кадры из фильма: 9
трейлеры: 2

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