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Короче | Трейлеры

Трейлеры » Комедии Рецензии в разделе Лучшие

Тизер New :: 01.09.17 ссылка на ролик

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Название фильма: Короче
Оригинальное название: Downsizing
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» Голливуд » Комедии » Для взрослых
О фильме "Короче":

Сатира, в которой главный герой решает, что его жизнь станет намного лучше, если сам он станет меньше.

В ролях: Мэтт Дэймон, Кристен Уиг, Лора Дерн, Кристоф Вальц, Джейсон Судейкис.

Режиссёр: Александр Пэйн.

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Короче:

Короче
кадры из фильма: 1
трейлеры: 1

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