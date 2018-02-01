Рецензия: Дорогая, я уменьшил себя

Роман КОРНЕЕВ , 1 февраля 2018

В качестве (остро)социальной сатиры «Короче» на уровне трейлера сразу показалась слишком ломовой в смысле социального подтекста — куда уж прямее, люди, не имеющие никакого особого смысла существовать, под благовидным предлогом борьбы за экологию массово переселяются в карликовые диснейленды, где ведут праздный образ жизни и вообще «жрут смузи на вменённый доход». Сразу становилось понято, как это будет — не очень смешно и не очень, собственно, остро, потому что нынче в тренде сексуальные приставания, а не сатира про «роль маленького человека».

Однако нужно было предполагать, глядя на фамилию Александра Пэйна в титрах, что кино в итоге окажется совершенно не таким, каким хотели бы его показать продюсеры и прокатчики. А именно, после затяжного вступления нам дают буквально десять минут аттракциона про общество идеального потребления, после чего однобровая Кристен Уиг загоняет старый сюжет в тупик и начинается совсем другое кино, которое можно жанрово отнести ко всё той же социальной сатире, но совсем на другую тему. Тут с одной стороны кривляется авантажный Вальц, с другой — сюжет берёт в свои мозолистые руки местная одноногая собачка, а фильм из гламурной типа-антиутопии становится натуральным постапокалом, особенно когда в финале начинает идти дождь.

И всё это настолько неожиданно, что ты на некоторое время теряешь ориентиры предположений и пытаешься заново уловить, о чём собственно кино, пока наконец не соображаешь, что это такой новый, упрощённый «Уолтер Митти» со всеми необходимыми элементами, только вместо поющей Уиг — её же более лаконичная галлюцинация. Даже классический антураж «три мужика и белый мишка» настигает как-то неожиданно, причём в конце все танцуют.

Получилось ли в итоге задуманное автором? Наверное, да, но как-то очень трудно он выходил на коду, что, мол, надо больше хорошего, и будь что будет. Будет ли зрителю в итоге достаточно для нормального послевкусия от сеанса вот этой вот странной мелодрамы, к тому же постоянно спотыкающейся у нас об нарочитый дубляж в стиле «человек но паук»? Боюсь, что нет. Но реклама норвежских фьордов в итоге получилась отменная.