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Дора и Затерянный город | Трейлеры
о фильме: кадры: 3 | трейлеры: 5 | постеры: 3 | в ролях
Отрывок New :: 16.07.19
Название фильма: Дора и Затерянный город
Оригинальное название: Dora and the Lost City of Gold
Прокат в России фильма "Дора и Затерянный город": 8 августа 2019 года
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... » Приключения
О фильме "Дора и Затерянный город":
Подростковый приключенческий экшн про Дору, дочь исследователей джунглей, по мотивам познавательного мультсериала про «Дашу-путешественницу».
В ролях: Изабела Монер, Ева Лонгория, Бенисио дель Торо, Майкл Пенья, Дэнни Трехо.
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