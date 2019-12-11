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Удивительное путешествие доктора Дулиттла | Трейлеры
о фильме: кадры | трейлеры: 4 | постеры | в ролях
Промо-ролик New :: 11.12.19
Название фильма: Удивительное путешествие доктора Дулиттла
Оригинальное название: Voyage of Doctor Dolittle
Прокат в России фильма "Удивительное путешествие доктора Дулиттла": 20 февраля 2020 года
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О фильме "Удивительное путешествие доктора Дулиттла":
Роберт Дауни-младший в роли врача, который умел говорить с животными.
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