Рецензия: Тёмные века

Роман КОРНЕЕВ , 27 февраля 2021

На фоне отечественной вакханалии вокруг культа Победы «Раскопки» выглядят странными. Кто все эти люди, почему они ходят кругами вокруг старых курганов и копаются в грязи, когда могли бы прославлять дидов и замирать в восторге ожидания грядущей и неминуемой победы. Но молчаливый Ральф Файнс и помирающая Кэри Маллиган не спешат восторгаться даже первым находкам. Они как будто заранее грустят о бесполезности всех и всяческих побед, они точно не похожи на ещё одного Шлимана, прославляющего своими находками в основном самого себя.

Перед нами лишь формально ЖЗЛ-байопик о раскопках Саттон-Ху, как это уже было в недавней экранизации «Ребекки», которую авторы широкими мазками превратили в панегирик гибели Британской империи. Персонажи словно не раскапывают корабль, перевозивший кого-то на тот свет, а закапывают свежую могилу, навсегда прощаясь. С прежним миром и друг с другом, нарочито раз за разом помещая в центр древней ладьи то одного героя, то другого.

Мы все уйдём, и уйдём гораздо раньше, чем следовало, причём уйдём не в славе, а в безвестности, и рассчитывать на историческую память можно лишь только если вы совсем уж оптимист. И в какой-то момент эта общая мелодраматичность у авторов даже перехлёствывает, потому что персонаж Лили Джеймс, которая вроде в этой троице должна изображать будущее, оказывается с головой погружена в смутные взаимоотношения между мужем-геем и уходящим на войну мужчиной, в которых запутывается уже не столько она сама, сколько авторы и зритель. На этом месте аллегория даёт сбой и превращается в трагифарс на ровном месте. Как, впрочем, и закадровая война, которая в этой истории тоже отпедалирована слишком нарочито и слишком красиво, все эти самолёты и утонувшие лётчики. Аллегория же должна оставаться аллегорией.