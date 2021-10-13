Рецензия: Воины света, воины добра

Роман КОРНЕЕВ , 13 октября 2021

После того как «Чаппи» не собрал по миру ничего заметного, Нил Бломкамп надолго застрял в жанре, с которого начинал — глубокомысленных малобюджетных нф-короткометражек , которые как раз последние пять лет переживали бум по причине стремительно подешевевших фотореалистичных cgi-спецэффектов. Однако сколько не ходят слухи о сиквеле «Района 9», Бломкампа в большое кино по-прежнему не зовут. И вот он не то хватаясь за соломинку, не то просто с бодуна снимает малобюджетный хоррор «Демоник», в котором от самого Бломкампа исключительно околокиберпанковский заход с симуляцией (снятой так, будто это снимал не Бломкамп, а режиссёр очередного трэша с Николасом Кейджем), а в остальном — это чистый и незамутнённый трэш, какого сейчас полно, потому что надо же что-то показывать в кинотеатрах, пока голливудские студии думают, что делать с кинопрокатом.

Причём автор даже не пытается добавить в сюжет про демона хоть чего-нибудь не клишированного, кроме вставной симуляции. Социальный подтекст? Не слышал. Твин Пикс? Это вообще где. Пастырь? Не знаю таких. Для автора, некогда прозвучавшего именно на поляне остросоциальной околофантастики это тем более удивительно. Бломкамп будто бы играет в какие-то одному ему интересные жанровые игры, но забывает об этом сообщить зрителю. Персонажи тут деревянные. Визуал — убогий. История — примитивная. Саспенс — скучный. Никого из героев не жалко, а количество раз, когда главная героиня чистит зубы, ложится спать и просыпается в поту, невозможно сосчитать.

Перед нами однообразное, убого снятое, ни капельки не оригинальное порево, рядом с которым «Страна чудес Вилли» того же Кейджа — высшая нота современного трэшестроения, не говоря уже об актёрской игре. Если Бломкамп решил этим фильмом окончательно угробить свою карьеру — то он достиг ожидаемого. Если он хотел изобрести жанр киберпанк-хоррора, то тут вышла явная промашка.