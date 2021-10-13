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Демоник
о фильме: рецензия | кадры: 3 | трейлеры: 4 | постеры | в ролях | афиша, билеты
Рецензия: Воины света, воины добра
После того как «Чаппи» не собрал по миру ничего заметного, Нил Бломкамп надолго застрял в жанре, с которого начинал — глубокомысленных
Причём автор даже не пытается добавить в сюжет про демона хоть чего-нибудь не клишированного, кроме вставной симуляции. Социальный подтекст? Не слышал. Твин Пикс? Это вообще где. Пастырь? Не знаю таких. Для автора, некогда прозвучавшего именно на поляне остросоциальной околофантастики это тем более удивительно. Бломкамп будто бы играет в какие-то одному ему интересные жанровые игры, но забывает об этом сообщить зрителю. Персонажи тут деревянные. Визуал — убогий. История — примитивная. Саспенс — скучный. Никого из героев не жалко, а количество раз, когда главная героиня чистит зубы, ложится спать и просыпается в поту, невозможно сосчитать.
Перед нами однообразное, убого снятое, ни капельки не оригинальное порево, рядом с которым «Страна чудес Вилли» того же Кейджа — высшая нота современного трэшестроения, не говоря уже об актёрской игре. Если Бломкамп решил этим фильмом окончательно угробить свою карьеру — то он достиг ожидаемого. Если он хотел изобрести жанр киберпанк-хоррора, то тут вышла явная промашка.
Название фильма: Демоник
Оригинальное название: Demonic
Прокат в России фильма "Демоник": 14 октября 2021 года
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О фильме "Демоник":
Нил Бломкамп снял малобюджетный околокиберпанковский хоррор.
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