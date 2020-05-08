Рецензия: Кожаная куртка

Гоша БЕРЛИНСКИЙ , 8 мая 2020

Квентин Дюпье делает по фильму в год, но громче «Покрышки» 2010 года у него до сих пор ничего не получилось, несмотря на приглашенного Мэнсона в «Неправильных копах» или Дюжардена в «Оленьей коже». Он катается по считанным фестивалям, в основном, второго эшелона, оставаясь культовым автором совсем узкого круга ценителей, несмотря на то, что в отличие от других подобных по масштабу и важности режиссёров, делает хоть странное, но абсолютно зрительское кино.

Визуально и настроением Дюпье всегда одинаковый: незаметно стартующая, но бесповоротная шиза в серо-коричневых тонах. А дальше, в зависимости от темы шуток, злых и грустных одновременно, Дюпье клонит либо в слэшер, либо в линчевский сюр, либо в Кроненберга золотого периода и последнего Триера, как в случае «Оленьей кожи».

Дюпье по-прежнему снимает свого альтер-эго в центре некого странного, хаотичного съемочного процесса. Теперь эта роль у бородатого Дюжардена, который с удивительно щенячими глазами фиксирует на камеру, как уничтожает все куртки жителей глухого провинциального города. Он одержим сначала своей винтажной курткой из стопроцетной оленьей кожи, а потом уже стремится собрать весь комплект. Кроме куртки у него больше ничего не осталось, и теперь она диктует ему, что делать.

Многое в фильме уже было: охота, кино, личный кризис, ожившие предметы, смешные жестокие убийства. Но «Кожа», несмотря на шутки и беспокойную атмосферу, необычно грустная для Дюпье работа. Сатира на нашу одержимость вещами, которые в той или иной мере диктуют наше поведение, за которой просматриваются чисто экзистенциальные причины: одиночество, отсутствие жизненных ориентиров. Нам не говорят, почему герой остался ни с чем, уехал в никуда и стал никем, но очевидно, что даже добровольно от всего отказавшись, он всё ещё хочет стать счастливым, понимать, для чего он живёт, быть с кем-то, осчастливить кого-то другого. Пускай этим кем-то стала нелепая кожаная куртка.