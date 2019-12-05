Рецензия: Электричество

Роман КОРНЕЕВ , 5 декабря 2019

Как и всякий фильм про ту эпоху, «Война токов» — это фильм про магию. Именно так в те времена воспринималась вся новомодная машинерия от лампочки до кинематографа. Так уж получилось, что имя центрального персонажа данного сюжета Томаса Эдиссона связано с обоими ключевыми изобретениями начала XX века. Однако в случае «Войны токов» эта самая магия была изрядно подпорчена — и вайнштейнгейтом, и самим подходом сценариста к сюжету. И если первое, разумеется, в планы создателей не входило, то второе — чистый произвол, который можно и нужно было исправить. Дело в том, что когда ты снимаешь байопик, то важно точно расставлять акценты, выкидывая всё лишнее, чтобы не терять фокус.

Авторы же с таким удовольствием погрузились в историю столетней давности, что вообще забыли сами себе сказать, о чём же они снимают. О персонаже Бенедикта Камбербэтча, убитого горем после потери любимой жены? О том, как любимый публикой Никола Тесла мыкался никому не нужным иммигрантом по стремительно индустриализирующейся Америке? О первых лампочках на Таймс-сквер? О противостоянии бизнесменов и изобретателей? О том, что лучше — переменный ток или постоянный? Авторы так и не определились, запихивая в ровный темп своего повестсования сразу всё и не отвечая толком ни на один из вопросов.

Ко всему, фильм получился безумно американоцентричным (ну, в Голливуде иначе не умеют). В нём вообще не упоминается тот факт, что Эдиссон первым эликтрифицировал Лондон, вообще не упоминается, что все ключевые устройства, двигающие в кадре чаши весов между AC и DC, вроде очередного генератора, двигателя, трансформатора или электросчётчика, в итоге благополучно приезжали за океан из старушки-Европы, где уже вовсю шла аналогичная война токов, причём там же она и закончилась в итоге на 30 лет раньше — последние потребители постоянного тока исчезли в конце 80х, в то время как в США до сих пор, в XXI веке, в Сан-Франциско сохранилось несколько раритетных лифтов проигравшей системы, а Нью-Йорк полностью переведён на переменный ток лишь в 2007 году. Причём, разумеется, по ту сторону Атлантики имена Эдиссона, Теслы и Вестингауза никакой роли в этой войне не играли.

В фильме же эти персонажи, разумеется, полностью определяют сюжет, но поскольку сценарий так и не понял сам для себя, кто здесь злодей, а кто герой, то все эти истории про «чёрный пиар» Эдиссона, пресловутая первая в истории казнь на электрическом стуле, электросмерть в результате несчастного случая человека по имени Поуп (в реальности он не был инженером Вестингауза), обе жены и сам Тесла, а также вездесущий владелец «Дженерал Электрик» ввиду своей недостаточно чёткой прописанности только превращают с каждой следующей сценой изначально достаточно стройное противостояние (изобретатель против инженера) в полную кашу вместо привнесения в историю глубины и многогранности. Точно так же и с самим фильмом, в котором фамилию Вайнштейна сменили на Бекмамбетова, чем фильму в итоге всё равно не помогли, поскольку премьера его спустя два года хоть всё-таки и состоялась, но прошла никем не замеченной, несмотря на громкие имена актёров.