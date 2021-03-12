Рецензия: Сомы грамм и нету драм

Роман КОРНЕЕВ , 12 марта 2021

Если бы «Трафик» (локализованный так совершенно неверно, и оригинальный «Кризис» куда логичнее) честно оставался фильмом-реконструкцией или фильмом-исследованием подобно последним опытам Содерберга, а не пытался играть в жанр, он бы вызывал к себе куда меньше вопросов. Про «опиатный кризис» в США не говорит только ленивый, волна оксикодоновой наркомании захлестнула «золотой миллиард», за это кто-то должен ответить. И ответы эти вполне логичны — жадные разработчики обезболивающих, врачи, готовые за сотку выписать рецепт бомжу с рентгеном собаки, продажные бюрократы от медицины и вящая неспособность УБН прервать потоки левой фармы через границу. Вопросов нет, всё так, но авторам фильма тесно в этих скучных границах, им хочется щекочущий нервы боевик.

Так три сюжетных линии копа под прикрытием, внезапно прозревшего профессора и матери передознувшегося школьника-спортсмена начинают обретать драматические нотки. У копа наркоманка-сестра, у профессора обвинения в харрасменте, у матери-одиночки — наркоманское прошлое по итогам перелома. Плюс две из трёх линий ещё и пересекаются сюжетно, моментально превращая всё в своеобразный мир «Джона Уика», только не во вселенной наёмных убийц, а во вселенной опиатных наркош. Все без изключения люди в кадре или разрабатывают фарм-наркотики, или изучают фарм-наркотики, или одобряют выпуск фар-наркотиков, или производят фарм-наркотики, или нелегально бодяжат фарм-наркотики, или выписывают кому попало фарм-наркотики, или толкают фарм-наркотики, или торчат на фарм-наркотиках, или, наконец, пытаются с них слезть и потом снова не сесть. В общем, это сумрачный герметичный мирок, где свет клином сошёлся на главном зле современного западного общества, если не считать ожирение, сексизм, расизм и ковид. В общем, не считая всё то, что и составляет жизнь современного общества, которому в общем-то пофигу на опиатный кризис, сколько его ни корми статистикой смертей от передозировки уличным оксикодоном.

То есть воспринимать это всерьёз просто не получается, сколько не супь бровки Арми Хаммера, не лей слёзы Эванджелин Лилли и сколько ни заламывай руки Гэри Олдмана. А всё почему? Даже не потому, что на последних сценах сценарий реально сваливается в Джона Уика, где главзлодея по имени Мама героически шмаляют по-македонски. А потому, что нам не показывают никакой альтернативы. Перестать употреблять, чтобы не подсесть? Так золотой миллиард всё равно не готов терпеть боль, про это было много в «Хаусе» и «Никербокере» того же Содерберга. Похожая проблема, если хотите, была и в «Аферистке» — что, разогнать дома престарелых и запретить государственных опекунов? Так не получится. Так и тут, сколько ни снимай подобный фильмы, продолжаем молиться на зловредную бигфарму, а вдруг та всё-таки изобретёт волшебную пилюлю без побочек и привыкания, как в «Дивном новом мире» Хаскли. Тогда заживём!