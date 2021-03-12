  Поиск на Кинокадре     
Новинки кино 2021 Афиша Обновления Трейлеры Рецензии Блог Новости
Фильмы 2021 Фильмы 2020 Блокбастеры Фантастика Лучшие фильмы Юбилеи Отзывы Соцсети WIKI  
Подкаст Кинокадра о кино «Мы ругаем»

Трафик, Кризис / Кризис

Трейлеры » Драма Рецензии в разделе Лучшие

Рецензия: Сомы грамм и нету драм

Роман КОРНЕЕВ, 12 марта 2021
Рецензия

Если бы «Трафик» (локализованный так совершенно неверно, и оригинальный «Кризис» куда логичнее) честно оставался фильмом-реконструкцией или фильмом-исследованием подобно последним опытам Содерберга, а не пытался играть в жанр, он бы вызывал к себе куда меньше вопросов. Про «опиатный кризис» в США не говорит только ленивый, волна оксикодоновой наркомании захлестнула «золотой миллиард», за это кто-то должен ответить. И ответы эти вполне логичны — жадные разработчики обезболивающих, врачи, готовые за сотку выписать рецепт бомжу с рентгеном собаки, продажные бюрократы от медицины и вящая неспособность УБН прервать потоки левой фармы через границу. Вопросов нет, всё так, но авторам фильма тесно в этих скучных границах, им хочется щекочущий нервы боевик.

Так три сюжетных линии копа под прикрытием, внезапно прозревшего профессора и матери передознувшегося школьника-спортсмена начинают обретать драматические нотки. У копа наркоманка-сестра, у профессора обвинения в харрасменте, у матери-одиночки — наркоманское прошлое по итогам перелома. Плюс две из трёх линий ещё и пересекаются сюжетно, моментально превращая всё в своеобразный мир «Джона Уика», только не во вселенной наёмных убийц, а во вселенной опиатных наркош. Все без изключения люди в кадре или разрабатывают фарм-наркотики, или изучают фарм-наркотики, или одобряют выпуск фар-наркотиков, или производят фарм-наркотики, или нелегально бодяжат фарм-наркотики, или выписывают кому попало фарм-наркотики, или толкают фарм-наркотики, или торчат на фарм-наркотиках, или, наконец, пытаются с них слезть и потом снова не сесть. В общем, это сумрачный герметичный мирок, где свет клином сошёлся на главном зле современного западного общества, если не считать ожирение, сексизм, расизм и ковид. В общем, не считая всё то, что и составляет жизнь современного общества, которому в общем-то пофигу на опиатный кризис, сколько его ни корми статистикой смертей от передозировки уличным оксикодоном.

То есть воспринимать это всерьёз просто не получается, сколько не супь бровки Арми Хаммера, не лей слёзы Эванджелин Лилли и сколько ни заламывай руки Гэри Олдмана. А всё почему? Даже не потому, что на последних сценах сценарий реально сваливается в Джона Уика, где главзлодея по имени Мама героически шмаляют по-македонски. А потому, что нам не показывают никакой альтернативы. Перестать употреблять, чтобы не подсесть? Так золотой миллиард всё равно не готов терпеть боль, про это было много в «Хаусе» и «Никербокере» того же Содерберга. Похожая проблема, если хотите, была и в «Аферистке» — что, разогнать дома престарелых и запретить государственных опекунов? Так не получится. Так и тут, сколько ни снимай подобный фильмы, продолжаем молиться на зловредную бигфарму, а вдруг та всё-таки изобретёт волшебную пилюлю без побочек и привыкания, как в «Дивном новом мире» Хаскли. Тогда заживём!

Трафик


 
Поставьте фильму оценку!
Добавить на Facebook Затвиттить Добавить на Вконтакте 
Название фильма: Трафик
Оригинальное название: Crisis
Прокат в России фильма "Трафик": 11 марта 2021 года
См. также: все фильмы 2020, фильмы 2021 список, новинки кино
» Голливуд » Драмы
        ... » Триллеры
О фильме "Трафик":

Гэри Олдман, Арми Хаммер, Эванджелин Лилли в трёх историях, связанных с фармацевтическим «опиатным кризисом» в США.

На главную | Трафик: билеты, раписание сеансов | Новинки кино

Новинки кино:
ЧернобыльРайя и последний драконМайор Гром: Чумной ДокторТоп Ган: МэверикЛукаВоспоминаниеТом и ДжерриСтарое
Недавние громкие новинки:
Лига СправедливостиЧудо-женщина 1984МуланДоводСпутникМир Дикого западаПлохие парни навсегдаБладшот

Написать отзыв:
Псевдоним
Заголовок
Сообщение:
 

Отделяйте абзацы одним переносом строки. Перед цитируемым абзацем поставьте знак >, для обращения к кому-нибудь напишите с новой строки to: Имярек.

Желательно заполнять все поля, сообщения с пустыми полями попадают в премодерацию.
Ролики в разделе "Драма":
Чернобыль Поздравление
Земля кочевников О съёмках 2
» Русский TV-ролик
Трафик Отрывок
Земля кочевников Русский трейлер
Трафик Русский минутный трейлер
Мавританец Трейлер 2
Земля кочевников Отрывок
Земля Отрывок
Мавританец Отрывок
Трафик Русский трейлер
Земля кочевников Трейлер 2
Земля Трейлер
Иуда и чёрный мессия О съёмках
История семьи Блум Русский трейлер
  
Новые трейлеры:
Нечестивая Трейлер
ВандаВижн TV-ролик
» Подкаст «Мы ругаем»
По наклонной О съёмках
Сокол и Зимний солдат Тизер 2
Часовой Трейлер
Звёздный рубеж Отрывок
Райя и последний дракон Поздравление
ВандаВижн Тизер финала
Чернобыль Поздравление
Годзилла против Конга Музыкальный ролик
Земля кочевников О съёмках 2
Сила грома Русский трейлер
Райя и последний дракон Дублированный отрывок 3
» Дублированный отрывок 2
все трейлеры
фильмы 2021 | фильмы 2020
Новинки кино: 2021 март апрель май июнь
Жанры: комедии кинокомиксы фантастика ужасы мюзиклы
приключения криминальные мелодрамы боевики драмы спортивные
катастрофа исторические детские военные фантазия детективы
 # А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ы Э Ю Я
 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Трафик, Кризис:

Трафик, Кризис
постеры фильма: 1
кадры из фильма: 3
трейлеры: 4

Рецензии и обзоры

ВандаВижн: Бесконечное мыло
Лучшее, что получается у «Марвел» — это обещать. Целая вселенная тизеров. Бонус: часовой подкаст авторов Кинокадра

Трафик: Сомы грамм и нету драм
Вдруг бигфарма всё-таки изобретёт волшебную пилюлю без побочек и привыкания, как в «Дивном новом мире» Хаскли?

Супернова: Пятая скорость
Обсуждения стоит лишь вопрос, имеет ли право ли человек оставаться эгоистом. Не в смерти, нет, ведь мы все умрём, а при жизни

Часовой: Прибрежный паруль
На фильм банально не хватило ни сценарного, ни режиссёрского ресурса. Он просто в какой-то момент заканчивается и начинается голый синопсис

Райя и последний дракон: Много воды
Рано или поздно свет клином сойдётся на последнем куске драконьего камня, и настанет пора спасать мир
Ещё рецензии

Обновления
Трейлеры, кадры, постеры:

Нечестивая, Unholy new
постеров: 1, кадров: 1
» Трейлер

ВандаВижн, WandaVision
» Подкаст «Мы ругаем»
» TV-ролик
» Тизер финала

10 марта, среда

Чернобыль
постеров: 1
» Поздравление

9 марта, вторник

По наклонной, Cherry
» О съёмках

Сокол и Зимний солдат, Falcon and Winter Soldier
» Тизер 2
» Тизер

8 марта, понедельник
Кинокасса России: «Райя и последний дракон» против «Пары из будущего»
Второй расширенный уикенд пост-ковидной весны вновь прошёл в отечественном прокате под девизом борьбы российской комедийной кинопродукции с заокеанским мультфильмом...
Трейлеры, кадры, постеры:

Часовой, Sentinelle new
кадров: 3
» Трейлер

7 марта, воскресенье
Бокс-офис США: «Райя и последний дракон» стартует слабее «Тома и Джерри»
За океаном первый в пост-ковидную эпоху диснеевский релиз обязан был возглавить североамериканский прокат...
Трейлеры, кадры, постеры:

Звёздный рубеж, Cosmic Sin
» Отрывок

Райя и последний дракон, Raya and the Last Dragon

Все обновления за неделю


Кинокадр Новинки кино 2021 фильмы 2021 Афиша Рецензии Обновления Трейлеры
Будьте с Кинокадром в социальных сетях и не только! Я уже, закройте это
КиноКадр, всё о кино
   Новинки кино 2021   фильмы 2020   фильмы 2021   Афиша кино   Лучшие фильмы 2019 2020  
2003-2014 © Кинокадр | Об издании | 16+
 

«ВандаВижн», подкаст . «Райя и последний дракон», отзыв . «Рыцари справедливости», отзыв . «Мавританец», отзыв . «Страна чудес Вилли», отзыв . «Часовой», отзыв . «Дикая парочка», отзыв . «Супернова», отзыв . «Аферистка», отзыв . «Земля кочевников», отзыв . «Раскопки», отзыв . «Ваша честь», отзыв . «День курка», отзыв . «Трафик», отзыв . «Земля», отзыв .
 
Афиша кино Новинки кино 2021 Рецензии Блог Новости Трейлеры
Обновления Фильмы Фильмы 2021 Фильмы 2020 Звёзды Кадры Лучшие фильмы 2018 2019 Отзывы Соцсети WIKI Форум  

Афиша кино: "День курка", "Земля кочевников", "Трафик", "Супернова", "Райя и последний дракон", "Пара из будущего", "Конёк-горбунок", "Том и Джерри"
Новинки кино 2021: "Никто", "Годзилла против Конга", "Поступь хаоса", "Майор Гром: Чумной Доктор", "Чернобыль", "Чёрная Вдова", "Главный герой", "Пила: Спираль", "Форсаж 9"

2003-2021 © Кинокадр | Об издании | 16+ | Мятеж | Реклама   