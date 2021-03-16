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Звёздный рубеж, Космический грех / Космический грех

Трейлеры » Фантастика Рецензии в разделе Лучшие

Рецензия: Коcмическое уныние

Роман КОРНЕЕВ, 16 марта 2021
Рецензия

Есть такой подвид космофантастики, которая, несмотря на всю свою заведомую неказистость, никогда не останется без фанатов. Снимают её как правило фанаты ради фанатов, затем в качестве постыдного удовольствия она кочует сначала по личным видеоколлекциям, а теперь и по торрентам под лэйблом независимого кино. Будь то лютый трэш вроде «Космических яиц» или тёплый ламповый «Американский астронавт», они не пытаются конкурировать с большими блокбастерами ни в смысле качества производства, ни в смысле сюжета, но иногда умудряются вырастать в иную весовую категорию благодаря удачному маркетингу или зашедшим героям. Тот же «Риддик» вырос из успеха микробюджетной «Чёрной дыры», но в основном история подобных проектов весьма скромна, в лучшем случае — фестивальная известность или небольшой шум в блогах. Основная же масса всех штудий подобного рода застревает на уровне фанатских коротокометражек в коллекции специализированных ютуб-каналов, заполненных атмосферными роликами мастеров компьютерной графики, которые иногда в итоге попадают и в студийный оборот, но из них редко выходит чего путного. Потому что мастера эти внезапно ничего не понимают в режиссуре.

Но времена меняются. Графика дешевеет. Культовые актёры скучают. И если раньше автору «Кунг фьюри» приходилось годами трудиться у себя в подвале, чтобы потешить фанатов очередной нетленкой, а потом ещё годами собирать донатики, чтобы снять полный метр, как то было с «Железным небом», то в наше время полный метр в жанре трэш-фантастики может снять любой, было бы свободное время. И в фильме «Звёздный рубеж» (он же «Космический грех») даже решат сниматься Брюс Уиллис и Фрэнк Грилло, причём оба настолько в итоге делят одну и ту же роль (авторы явно не рассчитывали, что согласятся оба), что им даже забывают написать толком пару диалогов. А уж режиссурой тут заниматься и вовсе некому, вы же помните?

Звёздный рубеж

Похоже, вообще все усилия авторов ушли на создание того сиквенса с десантом, поскольку на разработку пластиковых космических скафандров для этого сиквенса уже сил не хватило — сквозь костюмы отчётливо просвечивает форма охранника из главного источника нф-реквизита в виде ближайшего магазина спецодежды. Просвечивают сквозь сюжет и белые нитки, которыми он шит, а спецэффекты все ушли на фронт, оставив зрителю лишь очередную ночь вокруг очередных пакгаузов. Этот фильм выглядит настолько дёшево, что даже пилот «Светлячка», снятый 20 лет назад, на его фоне выглядит студийным блокбастером. Его сценарий даже не пытается делать вид, что его писали для полного метра — длинные занудные диалоги ходят в младшие классы, пока «Экспансия» поступает в институт. А уж с такими вершинами инди-фантастики, как «Детонатор» или ранние фильмы Нолана, тут и сравнивать глупо, слишком катастрофическая между ними разница.

И ладно бы авторы осознавали собственную неспособность писать, снимать, играть или ставить конвенциональное кино, уйдя в осознанную самопародию, как это делали многие до них, завоёвывая в итоге сердца фанатов. Нет, ребята зверино серьёзны что перед камерой, что за ней. Только суровый космический боевик, только хардкор, никаких вам гитлеров на тирранозавре. Ку-бомбы, космические колонии, квантовые телепортации, космический десант, инсургенты, зомбо-чужики, отставные генералы с реноме человеконенавистника, орбитальные пушки, орбитальные кольца, орбитальные осады... что там ещё орбитального. И всё это снято в соседнем гараже и соседнем же лесу с титром «стопиццот световых лет от Земли». Но увы, таково же расстояние от фанатского сердечка до чёрствых гробокопателей, которым досталась в руки могила некогда великого Брюса Уиллиса. Впрочем, ему как раз не стыдно, поскольку это всё равно если кто и увидит, то заснёт на середине, настолько это скучно.

Звёздный рубеж


 
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Название фильма: Звёздный рубеж
Оригинальное название: Cosmic Sin
Прокат в России фильма "Звёздный рубеж": 22 апреля 2021 года
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        ... » Фантастика
О фильме "Звёздный рубеж":

Брюс Уиллис и Фрэнк Грилло в фантастическом боевике о том, как семерых космических десантников отправляют на миссию по предотвращению космического вторжения.

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Звёздный рубеж, Космический грех:

Звёздный рубеж, Космический грех
постеры фильма: 2
кадры из фильма: 2
трейлеры: 4

Рецензии и обзоры

Звёздный рубеж: Коcмическое уныние
Ладно бы авторы осознавали собственную неспособность снимать, уйдя в осознанную самопародию. Нет, ребята предельно серьёзны

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