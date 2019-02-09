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Снегоуборщик
о фильме: рецензия | кадры: 3 | трейлеры: 10 | постеры: 4 | в ролях | афиша, билеты
Рецензия: Тональности
«Снегоуборщик» — англоязычный римейк скандинавской чёрной комедии «Дурацкое дело нехитрое» (оно же «В порядке исчезновения»), снятый режиссёром оригинала, но как всегда, сценарно локализованной для американского рынка. Актёров заменили, включая почему-то всем известного Стеллана Скарсгаарда, Норвегию поменяли на США, а вместо колоритной сербской мафии поставили на колоритную индейскую.
Как любой американский римейк, он смотрится дороже. Дома стали больше, а люди — лучше одеты. Свет профессиональнее, грим лощёнее, а камера твёрже. Как любой авторимейк, это частое копирование себя покадрово, это одинаковые указания актёрам и, возможно, работа над ошибками, хотя в случае авторимейков часто сложно сказать, где режиссёру хотелось поменять что-то, а где ему пришлось. «Снегоуборщика» это тоже касается.
Разница фильмов в тональностях. В оригинале жена отчитывает и уходит, в римейке отчитывает и хватает за яйца. В оригинале сербы приходят в отель и комедийно заселяются большой бандой в две комнаты, где одна уходит на босса. В римейке это банда индейцев, которым на ресепшене говорят «Мест нет, потому что вы не зарезервировали», а потом извиняются, находят им все номера и ещё дают бесплатные бонусы на уикенд. Таких отличий очень много. В старой истории добавилось столько новых красок, что её можно пересматривать только ради них. Тем более по сути она осталась такой же европейской циничной комедией, заставляющей смеяться над смертью, чтобы мы легче относились к жизни.
Единственное слабое место «Снегоуборщика» — это сам Нисон. Он может ввести в заблуждение. Очевидно, что деньги под римейк получали, описывая кино как доча-триллер, потому что главный герой мстит за убитого сына. И видя Нисона на постере, логично ожидать серьёзную движуху, где интеллигентно-печальный седой мужчина бессердечно наказывает людей, но никак не комедию положений, где стеснительный мужчина комично отлепляет губы от дула ружья, а через минуту от души месит человеку лицо. Уже привычное амплуа Нисона вступает в конфликт с историей, где он не ангел возмездия, а карикатурный снегоуборщик, и нужно какое-то время, чтобы начать воспринимать фильм правильно.
Название фильма: Снегоуборщик
Оригинальное название: Cold Pursuit
Прокат в России фильма "Снегоуборщик": 7 февраля 2019 года
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О фильме "Снегоуборщик":
Лайам Нисон в приполярной истории холодной мести индейской мафии, римейке скандинавской чёрной комедии «В порядке исчезновения».
Также в ролях: Эмми Россум, Лора Дерн.
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