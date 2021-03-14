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Поступь хаоса

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Рецензия: Говорите громче

Роман КОРНЕЕВ, 14 марта 2021
Рецензия

Во времена бесконечной череды проходных фильмов увидеть в кучей пост-ковидной прокатной сетке кино с небанальным синопсисом — щедрый подарок, и пусть Даг Лиман уже озадачил нас своим «Локдауном», таким же скучным и ненужным, как все прочие скайп-муви, но «Поступь хаоса» вроде бы не из таковских. Пусть снималась ещё в 2017 году, переснимались в 2019, и выпущена теперь скорее от безысходности, но зато синопсис! Зато жанр! НФ-вестерн — вообще редкая птица, и главное фант-допущение о «шуме» из мыслей, окружающем в дивном Новом мире (название такое) каждого мужчину, а женщин тут и нет — чем не прекрасный повод для целой книжной трилогии, которая так и просится на большой экран (ну, просилась во времена «Бегущих в лабиринте» и прочих «Дивергентов»). Или нет.

Проблемы сюжета проявились ещё до начала съёмок. Длинная череда сценаристов, писавших и переписывавших скрипт, врать не может. Что-то тут с самого начала было не так, и вполне очевидно, что именно. Как и всякий подростковый роман о том, что девочки — странные, а мальчики не умеют контролировать эмоции, книжка эта не изобилует оригинальными ходами, зато переполнена штампами в кучу, которые мы все хорошо помним по похождениям Джейдена Смита в фильме «После нашей эры». Главподросток обязательно будет донельзя уникальным (на самом деле нет), окружающий мир — донельзя опасным (на самом деле нет), мир взрослых — донельзя странным и чуждым (вот тут да), а к шуму в голове будут дописано всё подряд — корабли смены поколений и их обязательные катастрофы, неудачные посадки и удачные находки, не работающие рации и прочая подёнщина космических экспедиций. Никогда не оставляй автоматические станции слежения за колонией на орбите, ведь что может пойти не так на планете, где есть собственная разумная жизнь?

Поступь хаоса

По сути, весь итоговый сюжет для персонажей Тома Холланда и Дейзи Ридли состоит в череде унылых погодь в промежутке между неловкими попытками первого скрыть от второй, в каких местах тот мечтает её пощупать (но в фильме этого не покажут), тогда как весь остальной вестерн развивается где-то отдельно. Главмизогинист Мадс Миккельсен в шубе, безумный пастор со своим религиозным шумом на всю деревню, парочка романтичных гей-колхозников и обязательный твист про то, кто и почему умеет контролировать свой шум. Никакие подростки этому сюжету не нужны и ему только мешают.

Как мешает и масса побочных фант-допущений про местных жителей, причины неизбежных аварий на входе в атмосферу, ну и самый главный фокус с исчезновением женщин в поселении на поверку оказывается твистом ради твиста, ни на что особенно не влияя и ни к чему особенно не приводя. Туда же и единственность Прентисстауна на планете. Подобный сюжет не спас бы никакой режиссёр, даже режиссёр «Граней будущего».

И не удивительно, что в кино мы видим ровно ту же кашу, которой изобилует любая недавняя попытка написать или же снять подростковую фантастику. История с «контролем шума» вырождается в натужное непрерывное и донельзя бормотание, то есть в механическую иллюстрацию более точного перевода названия книжкой трилогии «ходячий хаос»: имеется в виду типичный шум, издаваемый истеричным мужчиной в быту. Право, в «Головоломке» сценка из головы собаки и кошки куда точнее и иллюстративнее. И никакой напускной мизогинии. Но целую полнометражку из этого в любом случае не вытянуть.

Поступь хаоса


 
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Название фильма: Поступь хаоса
Оригинальное название: Chaos Walking
Прокат в России фильма "Поступь хаоса": 25 марта 2021 года
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» Голливуд » Вестерны
        ... » Фантастика
О фильме "Поступь хаоса":

Том Холланд, Мадс Миккельсен, Дэйзи Ридли в нф-вестерне Дага Лимана о мире, где жители транслируют собственные мысли в виде визуального «шума».

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Поступь хаоса:

Поступь хаоса
постеры фильма: 4
кадры из фильма: 3
трейлеры: 6

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