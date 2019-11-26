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Кошки | Трейлеры

Трейлеры » Мюзикл Рецензии в разделе Лучшие

TV-ролик New :: 26.11.19

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Все ролики фильма "Кошки" (8, из них 3 новых)

 
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Название фильма: Кошки
Оригинальное название: Cats
Прокат в России фильма "Кошки": 2 января 2020 года
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» Голливуд » Мюзиклы
О фильме "Кошки":

Режиссёр Том Хупер представляет экранизацию знаменитого бродвейского мюзикла.

В ролях: Идрис Эльба, Джуди Денч, Йен Маккеллен, Тейлор Свифт, Рэй Уинстон, Дженнифер Хадсон.

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Кошки:

Кошки
постеры фильма: 1
кадры из фильма: 12
трейлеры: 8

Рецензии и обзоры

Достать ножи: Он написал убийство

Режиссёр-сценарист не просто решил отдать своеобразный долг памяти бабушки Агаты, но и сам действительно припрятал несколько занятных тузов в рукаве, написав не оммажный и не пародийный, а именно настоящий классический детектив

Аванпост: Битва за Киров
Визуальных находок для такого бюджета даже много, правда, все они про разное, и в одну картину укладываться даже не пытаются

Клаус: Малые дела
Скромное кино о скромных людях, где в этой своей скромности видят счастье, и которое искренне верит и учит, что доброта и упорство исправят любую многовековую ненависть

Ford против Ferrari: Ты профессионал или нет
В отличие от своих персонажей, байопик не позволяет себе дерзости, необходимой, чтобы стать в чём-либо выдающимся

Конец ***го мира: 2 сезон: А теперь живи с этим
Это всё ещё кино про побег, но более абстрактный, потому бегут здесь от чего угодно, но вокруг дома
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Конец ***го мира, End of the F***ing World
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25 ноября, понедельник

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Джуманджи: Новый уровень, Jumanji: Next Level
постеров: 5, кадров: +7
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