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Зов предков | Трейлеры

Трейлеры » Приключения и фэнтэзи Рецензии в разделе Лучшие

Трейлер New :: 21.11.19

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Название фильма: Зов предков
Оригинальное название: Call of the Wild
Прокат в России фильма "Зов предков": 20 февраля 2020 года
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» Голливуд » Детское и семейное кино
        ... » Приключения
О фильме "Зов предков":

История пса Бэка, перевезённого из Калифорнии на Аляску, где его вместе с новым хозяином ждало множество испытаний и приключений. В роли хозяина — Харрисон Форд.

Режиссёр: Крис Сандерс.

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Зов предков:

Зов предков
постеры фильма: 1
кадры из фильма: 8
трейлеры: 2

Рецензии и обзоры

Клаус: Малые дела
Скромное кино о скромных людях, где в этой своей скромности видят счастье, и которое искренне верит и учит, что доброта и упорство исправят любую многовековую ненависть

Ford против Ferrari: Ты профессионал или нет
В отличие от своих персонажей, байопик не позволяет себе дерзости, необходимой, чтобы стать в чём-либо выдающимся

Конец ***го мира: 2 сезон: А теперь живи с этим
Это всё ещё кино про побег, но более абстрактный, потому бегут здесь от чего угодно, но вокруг дома

Доктор Сон: Прикрываясь Кубриком
Лишь только создатели начинают досконально копировать Кубрика — кино меняется

Король: Что мы здесь делаем
Чем больше вдумываешься в парадоксы, в которых кино копалось всё это время, тем более интересным, сложным и мудрым оно кажется
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