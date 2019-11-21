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Зов предков | Трейлеры
о фильме: кадры: 8 | трейлеры: 2 | постеры | в ролях
Трейлер New :: 21.11.19
Название фильма: Зов предков
Оригинальное название: Call of the Wild
Прокат в России фильма "Зов предков": 20 февраля 2020 года
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О фильме "Зов предков":
История пса Бэка, перевезённого из Калифорнии на Аляску, где его вместе с новым хозяином ждало множество испытаний и приключений. В роли хозяина — Харрисон Форд.
Режиссёр: Крис Сандерс.
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