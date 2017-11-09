  Поиск на Кинокадре     
Новинки кино 2017 Афиша Обновления Трейлеры Рецензии Блог Новости
Фильмы 2017 Фильмы 2016 Блокбастеры Комедии Лучшие фильмы Юбилеи Отзывы Соцсети WIKI  
Наш неофициальный телеграм-канал о кино «Мы ругаем»

Зови меня своим именем

Трейлеры » Мелодрама Рецензии в разделе Лучшие

Рецензия: На всю жизнь

Никита КОМАРОВ, 9 ноября 2017
Рецензия

Однажды днём к дому подъезжает машина, и они, впервые встречаясь, жмут друг другу руки. 1983 год, на итальянской Ривьере очередное лето — цветущая зелень, глубокое голубое небо и жаркое, но не слепящее солнце, долгие велосипедные прогулки днём, дискотеки и поздние ужины под деревьями вечером. Атмосфера не меняется, пока один день перетекает в другой, и хронометраж в 132 минуты помогает воссоздать ощущение идиллии, которая, кажется, не закончится никогда — пока вдруг не становится ясно, что остались считанные дни, часы, минуты.

«Зови меня своим именем» — история гомосексуального романа, которая (для мейнстримного кино) не стесняется и не преуменьшает значения в нём гомосексуальности, в то же время отказываясь от упрощённого и ограждающего ярлыка «гей-драмы», который на неё всё равно будут упорно вешать. Здесь всё более чем универсально и знакомо, от изначального любопытства и томления до одержимости и пьянительного счастья вслед за тем, как тебе отвечают взаимностью. На более специфическом уровне фильм понимает значимость, которую обретают банальные вещи и мимолётные моменты, когда их разделяют между собой влюблённые люди; за несколько недель, проведённых вместе, у персонажей спонтанным образом появляются их места, их шутки, их песня, даже их собственный фрукт, на который они уже никогда не посмотрят как раньше.

Зови меня своим именем

Ключ — в сочетании глубины и богатства эмоций и простоты подачи. Люди испытывают чувства, которых не предвидели, и идут к тому, чтобы принять в самих себе и друг в друге эти чувства и их последствия, и этого более чем достаточно для истории. Подобно «Перед рассветом» Линклейтера, с которым «Зови меня» разделяет идеализированную обстановку и внимание к деталям, это романтическая (в самом глубоком понимании слова) драма, львиная доля удовольствия от которой заключается просто во времяпровождении в компании персонажей; фильм блаженно свободен от антагонистов и вообще любых искусственных конфликтов и поворотов. Стоящие на пути героев препятствия — разница в возрасте, статусе и постоянном месте жительства, недружелюбие самого времени действия к открытым проявлениям однополой любви — самоочевидны и не подчёркиваются лишний раз.

Отсутствие трагедии не отменяет боли, так же как и боль не затмевает собой общее заключение, что иногда два человека просто находят друг друга на какое угодно время, и им безмерно в этом везёт. Утопическая атмосфера, с которой и так мало желания спорить — как часто, в конце концов, появляются фильмы, которые не просто можно смотреть часами, но внутри которых хочется жить — чувству везения лишь способствует: чем дольше в ней находишься, тем понятнее, насколько она уникальна и недолговечна. И, поскольку фильм всегда находится строго в текущем моменте, он избегает поджидающего его мелодраматического клише про «лето любви, после которого ничего уже не было, как прежде»; это действительно такое лето, но осознание этого придёт лишь потом, а жизнь всё равно идёт своим чередом.

Всё это — совершенно новая ступень для Луки Гуаданьино, которому до сих пор не удавалось доказать, что он способен на что-то, кроме чарующего, но пустого сенсуализма. Догадаться, что «Я любовь», «Большой всплеск» и «Зови меня своим именем» снял один человек, несложно — все они практически идентичны в своей визуальной красоте, неторопливости и любовании природой и человеческими телами, — но роман Андре Асимана и умно адаптирующий его сценарий восставшего с одра Джеймса Айвори предоставляют эмоциональный фундамент и фокус, прежде отсутствовавшие. Заслуга, впрочем, принадлежит не только им, потому что, даже заручившись такой поддержкой, нужно пребывать в состоянии сверхчеловеческой уверенности и комфорта, чтобы снять нечто настолько живое, изящное, смешное, полное любви к людям и при этом не афиширующее ни одно из этих качеств. Так режиссёр показывает, что он способен быть великим.

Зови меня своим именем


 
Поставьте фильму оценку!
Запостить в ЖЖ Поделиться на Одноклассниках Добавить на Facebook Запостить в Li.ru Затвиттить Добавить на Вконтакте 
Название фильма: Зови меня своим именем
Оригинальное название: Call Me by Your Name
См. также: все фильмы 2017, фильмы 2016 список, новинки кино
» Голливуд » Мелодрамы
» Европейское кино » Итальянское кино
О фильме "Зови меня своим именем":

Лето 1983 года, Северная Италия. Итальянец с американскими корнями влюбляется в американского студента.

В ролях: Арми Хаммер, Майкл Стулбарг.

Режиссёр: Лука Гуаданьино.

На главную | Новинки кино

Новинки кино:
Тайна КокоЛига СправедливостиПятьдесят оттенков свободыУбийство в Восточном экспрессеЗвёздные войны: Последние джедаиТор 3: РагнарёкЧёрная пантераВойна токов
Недавние громкие новинки:
Очень странные делаТор 3: РагнарёкОхотник за разумомГеоштормСекретные материалыБегущий по лезвию 2049Салют-7Kingsman 2: Золотое кольцо

Написать отзыв:
Псевдоним
Заголовок
Сообщение:
 

Отделяйте абзацы одним переносом строки. Перед цитируемым абзацем поставьте знак >, для обращения к кому-нибудь напишите с новой строки to: Имярек.

Желательно заполнять все поля, сообщения с пустыми полями попадают в премодерацию.
Ролики в разделе "Мелодрама":
Пятьдесят оттенков свободы Русский трейлер
» Международный трейлер
» Трейлер
Как разговаривать с девушками на вечеринках Трейлер
Красный воробей Трейлер
Пятьдесят оттенков свободы Тизер 2
Как разговаривать с девушками на вечеринках Японский трейлер
История семьи Мейеровиц Тизер
В гостях у Элис Русский трейлер
Прощай, Кристофер Робин Трейлер 2
Зови меня своим именем Трейлер
Матрица времени Русский трейлер 2
В гостях у Элис Трейлер 2
Прощай, Кристофер Робин Трейлер
Матильда Трейлер 3
  
Новые трейлеры:
Тайна Коко Дублированный ролик о съёмках
Здравствуй, папа, Новый год 2 Дублированный отрывок 2
» Дублированный отрывок
Шерлок Гномс Международный трейлер
Лига Справедливости Дублированный TV-ролик
Дикие предки Тизер-трейлер
Легенда о Коловрате Музыкальный клип
Субурбикон Русский промо-ролик
Шерлок Гномс Трейлер
Пятьдесят оттенков свободы Русский трейлер
Тайна Коко Отрывок
Приключения Паддингтона 2 TV-ролик
Пятьдесят оттенков свободы Международный трейлер
Кто наш папа, чувак? Русский трейлер 2
Кролик Питер Международный трейлер
все трейлеры
фильмы 2018 | фильмы 2017 | фильмы 2016
Новинки кино: 2017 ноябрь декабрь 2018 январь февраль
Жанры: комедии кинокомиксы фантастика ужасы мюзиклы
приключения криминальные мелодрамы боевики драмы спортивные
катастрофа исторические детские военные фантазия детективы
 # А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ы Э Ю Я
 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Зови меня своим именем:

Зови меня своим именем
постеры фильма: 2
кадры из фильма: 5
трейлеры: 1

Рецензии и обзоры

Тор 3: Рагнарёк: Сжигая мосты

Режиссёр хватается за любую возможность пошутить, и делает это легче, изящнее и милее кого угодно. Но называть фильм полной комедией — это сильно привирать. Это было эффектное прощание

Зови меня своим именем: На всю жизнь
Драма, львиная доля удовольствия от которой заключается просто во времяпровождении в компании персонажей. Фильм блаженно свободен от антагонистов и вообще любых искусственных конфликтов и поворотов

Ван Гог. С любовью, Винсент: Подсолнухи звёздной ночью
Великий художник — это тот, который населил мир своими образами, заставил людей видеть его своими глазами, и неважно, застрелился ли он, и был ли в момент смерти предельно несчастен. Он всё равно победил

Очень странные дела: 2 сезон: Обыкновенный сиквел
Сериал всё такой же очаровательный, но слишком много дежавю: снова все бегают вокруг Уилла, снова превращают дом в карту

Фиксики: Большой секрет: Развинтили
Файер энергично летает через розетки, сверкая электрическими разрядами, остальные бегают следом и хватаются за голову, Дим Димыч и его родители вяло тупят
Ещё рецензии

Обновления
Трейлеры, кадры, постеры:

Тайна Коко
Тайна Коко, Coco
Прокат в России: 23 ноября 2017 года
» Дублированный ролик о съёмках
» Отрывок
» Финальный трейлер

Здравствуй, папа, Новый год 2, Daddy's Home 2
кадров: +59
» Дублированный отрывок 2
» Дублированный отрывок
» Трейлер 2

Шерлок Гномс, Sherlock Gnomes new
постеров: 7
» Международный трейлер
» Трейлер

Лига Справедливости
Лига Справедливости, Justice League
Прокат в России: 16 ноября 2017 года
» Дублированный TV-ролик
» Отрывок 2
» Отрывок

Дикие предки, Early Man
постеров: 2
» Тизер-трейлер

8 ноября, среда

Новости кино:
Крым просит выделить 4 млрд рублей на восстановление Ялтинской киностудии
Власти Крыма просят федеральный бюджет выделить на восстановление Ялтинской киностудии 4 млрд рублей...
Дуэйн Джонсон появится в «Отряде самоубийц 2»
Warner Bros. рассматривает возможность включить антигероя вселенной DC Чёрного Адама в исполнении Дуэйна Джонсона в сценарий «Отряда самоубийц 2»...
Вин Дизель спродюсирует драматический сериал о боксёрском клубе
Вин Дизель спродюсирует сериал «Клуб громил» о жизни боксёров для канала NBC вместе со сценаристом сериалов Вирджилом Уильямсом...
Трейлеры, кадры, постеры:

Легенда о Коловрате
» Музыкальный клип

Субурбикон, Suburbicon
» Русский промо-ролик

Пятьдесят оттенков свободы
Пятьдесят оттенков свободы, Fifty Shades Freed
Прокат в России: 8 февраля 2018 года
постеров: 3
» Русский трейлер
» Международный трейлер
» Трейлер

Приключения Паддингтона 2, Paddington 2
» TV-ролик

Все обновления за неделю


Кинокадр Новинки кино 2017 фильмы 2017 Афиша Рецензии Обновления Трейлеры
Будьте с Кинокадром в социальных сетях и не только! Я уже, закройте это
КиноКадр, всё о кино
   Новинки кино 2017   фильмы 2016   фильмы 2017   Афиша кино   Лучшие фильмы 2015 2016  
2003-2014 © Кинокадр | Об издании | 16+ | Реклама   
 

«Тор 3: Рагнарёк», рецензия . «Джунгли», рецензия . «Фиксики», отзыв . «Очень странные дела 2», 2 сезон, отзыв . «Салют-7», рецензия . Сериал «Охотник за разумом», рецензия . «Матильда», отзыв . «Зови меня моим именем», отзыв . «Ван Гог. С любовью, Винсент», отзыв . «Геошторм», рецензия . Нетфликс: «1922», отзыв . «Пила 8», рецензия .
 
Афиша кино Новинки кино 2017 Рецензии Блог Новости Трейлеры
Обновления Фильмы Фильмы 2017 Фильмы 2016 Звёзды Кадры Лучшие фильмы 2016 2015 Отзывы Соцсети  

Афиша кино: "Тор: Рагнарёк", "Убийство в Восточном экспрессе", "Ван Гог. С любовью, Винсент", "Последний богатырь", "Фиксики: Большой секрет", "Матильда", "Пила 8", "Дело храбрых"
Новинки кино 2017: "Лига Справедливости", "Субурбикон", "Снеговик", "Тайна Коко", "Иностранец", "Легенда о Коловрате", "Звёздные войны: Последние джедаи", "Джуманджи 2: Зов джунглей", "Фердинанд"

2003-2017 © Кинокадр | Об издании | 16+ | Мятеж | Реклама   