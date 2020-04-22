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Бумеранг | Трейлеры

Трейлеры » Криминальное Рецензии в разделе Лучшие

Трейлер New :: 22.04.20


Все ролики фильма "Бумеранг" (2)

 
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Прокат в России фильма "Бумеранг": 21 октября 2020 года
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О фильме "Бумеранг":

Пётр Буслов представляет криминальный драмком об упавшем на крышу тачки крутого бизнесмена из девяностых художнике. В роли бизнесмена Дмитрий Нагиев.

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Бумеранг:

Бумеранг
кадры из фильма: 1
трейлеры: 1

Рецензии и обзоры

Разрабы: Увидим-поживём
История приводит к не самым оригинальным, но очень трендовым фантастическим вопросам, и Гарланд даёт на них самые оптимистичные ответы

Остров фантазий: Агент Пенья
Ладно бы фильм позиционировался бы честная антология, так нет же, он просто немотивированно скачет из жанра в жанр

Ритм-секция: Возьми себя в руки
Хмурое, флегматичное бульварное чтиво, где грустные люди оказываются в авантюрном сюжете, и по иронии в этом нет ничего увлекательного

Любовь. Свадьба. Повторить: Что мы наделали
Всех запирают в одном красивом итальянском доме в свадебный день наедине с шутками и конфликтами из нулевых

Байки из Петли: Мгновение назад
Сериал получился не только экранизацией картин Столенхага, но и ностальгической притчей о том, что всё это было мгновение назад
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