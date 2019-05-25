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Гори, гори ясно
о фильме: рецензия | кадры | трейлеры: 9 | постеры | в ролях | афиша, билеты
Рецензия: Накопилось
Было заранее очевидно, что «Гори, гори ясно» сняли с одной целью: давайте поиздеваемся. За ним стоит тусовка Джеймса Ганна, от его братьев до старых бро, и потому неважно, кто какую позицию занимает в титрах. Это коллективное творчество старых насмотренных шутников. Жаль только, что Ганн с пацанами выбрали жертвой не «Марвел», а DC. Словно бьют лежачего.
Это такая творческая отдушина. Студенческое бунтарство. Хоть и косвенное, но возвращение Ганна к своему творчеству до «Стражей галактики». Что если Супермен злой? Что если подростком он понимает, что хочет убивать, и что он сильнее кого угодно. Если подростком его переклинит, и он абсолютно забудет о морали. Вообще. Именно потому, что его никто не способен остановить. С одним допущением хрестоматийный сюжет про супергероя становится ещё и хрестоматийным сюжетом про демонического ребенка вроде «Омена». Прекрасный, завершённый концепт специально для циников и уставших, в котором главный вопрос один: насколько сильно будет жестить.
Ответ приятный: жестить будет неплохо. Это комедия, но смеяться тут сложно, потому что шутки злые, они лежат под слоем обманчиво хмурого хоррора и понятны только тем, кто в теме комиксов и киношных клише. Остальным зрителям будет жутко. Возможно, мерзко. Непонятно. В фильме мало насилия, и многое остаётся за кадром, но каждое убийство, даже мимолётное — это ярчайшая, злейшая шутка. Издёвка. Плевок. Подкол. Это школа Эли Рота и Александра Ажа. По тональности рядом с «Пираньями» и «Хостелом». Полтора часа гиковского злословия, снятого людьми, уставшими от компромиссов с продюсерами и сюсюканья со зрителем. Чистая злоба до самого конца.
Название фильма: Гори, гори ясно
Оригинальное название: BrightBurn
Прокат в России фильма "Гори, гори ясно": 23 мая 2019 года
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О фильме "Гори, гори ясно":
Расставшийся с со «Стражами Галактики» после скандала Джеймс Ганн спродюсировал антикомикс по сценарию двух своих братьев. По сюжету ребёнок с другой планеты оказывается не совсем Суперменом, а скорее Оменом.
В роли родителей чудо-ребёнка: Элизабет Бэнкс, Дэвид Денман.
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Гори, гори ясно:
Гори, гори ясно: Накопилось
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