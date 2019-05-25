Рецензия: Накопилось

Гоша БЕРЛИНСКИЙ , 25 мая 2019

Было заранее очевидно, что «Гори, гори ясно» сняли с одной целью: давайте поиздеваемся. За ним стоит тусовка Джеймса Ганна, от его братьев до старых бро, и потому неважно, кто какую позицию занимает в титрах. Это коллективное творчество старых насмотренных шутников. Жаль только, что Ганн с пацанами выбрали жертвой не «Марвел», а DC. Словно бьют лежачего.

Это такая творческая отдушина. Студенческое бунтарство. Хоть и косвенное, но возвращение Ганна к своему творчеству до «Стражей галактики». Что если Супермен злой? Что если подростком он понимает, что хочет убивать, и что он сильнее кого угодно. Если подростком его переклинит, и он абсолютно забудет о морали. Вообще. Именно потому, что его никто не способен остановить. С одним допущением хрестоматийный сюжет про супергероя становится ещё и хрестоматийным сюжетом про демонического ребенка вроде «Омена». Прекрасный, завершённый концепт специально для циников и уставших, в котором главный вопрос один: насколько сильно будет жестить.

Ответ приятный: жестить будет неплохо. Это комедия, но смеяться тут сложно, потому что шутки злые, они лежат под слоем обманчиво хмурого хоррора и понятны только тем, кто в теме комиксов и киношных клише. Остальным зрителям будет жутко. Возможно, мерзко. Непонятно. В фильме мало насилия, и многое остаётся за кадром, но каждое убийство, даже мимолётное — это ярчайшая, злейшая шутка. Издёвка. Плевок. Подкол. Это школа Эли Рота и Александра Ажа. По тональности рядом с «Пираньями» и «Хостелом». Полтора часа гиковского злословия, снятого людьми, уставшими от компромиссов с продюсерами и сюсюканья со зрителем. Чистая злоба до самого конца.